Abogada de Keiko Fujimori señala que la nueva acusación de José Domingo Pérez tiene "serias deficiencias"

La investigación sobre el caso 'cócteles' fue el tema político del día, con el pedido del fiscal José Domingo Pérez al Tribunal Constitucional de no archivarlo. Por tal motivo, la defensa de Keiko Fujimori, respondió por sus alegatos y considera que no tiene un argumento sólido para continuar con las investigaciones.

No tuvo que iniciarse el caso

En entrevista con Exitosa, la abogada de la líder de Fuerza Popular, Giulliana Loza, señaló que José Domingo Pérez ha presentado la acusación N° 21 contra su patrocinada, y aseguró que su informe presenta "serias deficiencias".

"Tenemos la acusación N°21 y con serias deficiencias en congruencias de estructuración propiamente dichos. Este caso nunca debió haber empezado. Desde el 2018 vengo reclamando que esto no era delito. Ya muchas voces incluso contrarias al fujimorismo reconocen que no hay lavado de activos", sostuvo la letrada.

Sobre la solicitud del fiscal, quien señaló que archivar el caso le permitiría a otros investigados librarse de una pena, fue clara. Demostraría que la fiscalía no tiene pruebas sólidas que sirvan para condenar al expresidente Ollanta Humala y a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por el caso 'Lava Jato'.

"Ese argumento constituye una falacia, lo único que demuestra es la debilidad del caso 'Lava Jato'. Estamos en la punta del iceberg de determinar que esos hechos no era delito hasta noviembre de 2016 y financiamiento ilegal hasta antes del 2019. Si eso beneficia a otros, será justicia que lo pueda determinar", puntualizó.

TC debería definir pronto el caso

La abogada de Keiko Fujimori señaló que ellos están a la espera de la respuesta final del TC desde que se realizó la primera audiencia en mayo. Por tal motivo, tienen varios meses a la espera y tras la segunda realizada este miércoles, la resolución podría salir en 30 días.

"¿Cuánto tiempo? Mira, yo no lo sé. Debiera de tener entre 15 a 30 días por lo general. Nosotros como ciudadanos estamos a la espera de un pronunciamiento desde mayo, porque se realizó la primera audiencia y a partir de ahí corre el plazo", sentenció la defensora de la líder fujimorista.

De esta forma, Giulliana Loza desestimó los argumentos que presentó el fiscal José Domingo Pérez para que no se archive el caso 'Cócteles'. Según la abogada de Keiko Fujimori, la acusación presenta serias deficiencias que no valen para que se continúe indagando a la líder de Fuerza Popular por financiamiento ilícito.