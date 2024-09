Abogado de Luz Peralta pedirá reprogramar audiencia de prisión preventiva: No me notificaron

El abogado de Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, indicó que pedirá reprogramar la audiencia de pedido de prisión preventiva contra su patrocinada alegando no haber sido notificado a tiempo.

Durante una entrevista para Canal N, el letrado precisó que, hasta cerca de las 11:00 p.m., no había recibido notificación por parte del Poder Judicial acerca de la solicitud de medida cautelar contra la suspendida fiscal. Según indicó, únicamente tenía conocimiento producto de los "trascendidos".

"Hasta este momento no hemos recibido ninguna notificación formal del pedido de prisión y de citación de audiencia. (...) A mi, como abogado de la doctora Peralta, no me ha llegado nada. Solo me ha llegado de parte de la Fiscalía la disposición de formalización, pero del Poder Judicial no me llega nada", declaró para el medio local.