Denuncian a fiscal que permitió liberación de mujer que atropelló a vigilante ante Trujillo: Piden su destitución ante la JNJ

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Trujillo vive días de profunda indignación luego del violento atropello a un vigilante por parte de una mujer que se encontraba en estado de ebriedad. Pese a ello y a que tenía la licencia vencida hace 3 años, el Poder Judicial ordenó la liberación de la acusada para seguir el proceso bajo la modalidad de comparecencia.

Denuncia a fiscal y exigen su salida ante la JNJ

Para conocer más detalles de esta situación, Exitosa conversó con el expresidente del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz, quien dio a conocer que tomó una radical decisión tras conocer de la liberación de Maricsa Alfaro, la conductora que le causó graves lesiones a Juan Martínez Torres.

Según indicó, ha presentado una denuncia contra el fiscal que permitió la liberación identificado como Joan Valladares. Su demanda se da por el delito de omisión de funciones al considerar que pudo haber ordenado la detención preliminar de la acusada por lesiones culposas graves, además del intento de fuga tras el accidente.

"Es fiscal de la Unidad de Flagrancia responde al nombre de Joan Valladares. Él es el fiscal que ha interpuesto una denuncia únicamente por el delito de lesiones culposas graves, olvidándose de la tentativa de fuga del lugar del accidente y de la propia conducción en estado de ebriedad", indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el expresidente del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz, informó que presentó una denuncia penal por presunta omisión de funciones contra el fiscal que permitió a Maricsa Alfaro, conductora acusada de atropellar a un... pic.twitter.com/pFenfQHZAm — Exitosa Noticias (@exitosape) May 8, 2026

No es una ley procrimen

Seguidamente, Quiroz se refirió al argumento expuesto por el fiscal en mención quien señaló que la prisión preliminar no podía ser solicitada debido a que la pena del delito cometido no superaba los cuatro años.

Sin embargo, el expresidente del Consejo Regional de La Libertad indicó que dicha explicación es completamente falsa ya que la conductora podría recibir una condena de hasta 6 años por atropellar a este vigilante en la capital de La Libertad.

"La denuncia tiene un sustento elemental porque lo he escuchado al propio fiscal decir a toda la prensa que no podía pedir la prisión preventiva porque la pena no superaba los cinco años debido a la modificación del Congreso por una ley procrimen, pero eso es falso, porque la pena por lesiones culposas es de 4 a 6 años", añadió

En resumen, el expresidente del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz, reveló que ha presentado una denuncia contra Joan Valladares, fiscal responsable de permitir la liberación de Maricsa Alfaro, mujer que atropelló y dejó en UCI a un vigilante en Trujillo.