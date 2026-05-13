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Habría beneficiado a Vladimir Cerrón

Fiscalía formaliza investigación preparatoria contra Dina Boluarte por presunto delito de lavado de activos

El Ministerio Público formalizó el inicio de una investigación preparatoria por 36 meses en contra la expresidenta Dina Boluarte por el presunto delito de lavado de activos.

Expresidenta Dina Boluarte investigada por la Fiscalía.
Expresidenta Dina Boluarte investigada por la Fiscalía. Difusión

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 13/05/2026

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El Ministerio Público formalizó, este miércoles 13 de mayo, el inicio de una investigación preparatoria contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra y otras siete personas más, por el presunto delito de lavado de activos, en agravio del Estado, en el contexto de la campaña presidencial del partido político Perú Libre del año 2021.

De acuerdo con lo dispuesto por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho), las diligencias se desarrollarán en un plazo de 36 meses, conforme a lo previsto en la Ley contra el Crimen Organizado, Ley 30077.

Fiscalía sostiene que dinero fue para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón

Tal como es de conocimiento, a la exjefa de Estado se le imputa el manejo y control (transferencia y destino de los fondos) de dos cuentas mancomunadas a favor de Perú Libre, con la finalidad de recaudar aportes de militantes de dicha agrupación política.

No obstante, según la teoría fiscal, lo recaudo habría sido destinado para el pago de la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón Rojas, líder de ese partido y actualmente prófugo de la justicia desde el año 2022

Por este hecho, son también investigados: Braulio Grajeda Bellido, Eddy Ramiro Misari Conde, Rogelio Javier Huamani Carbajal, Edgar Aranda Huincho, Carlos César Pimentel Silva, Percy Elvis Rivera Ladera y Mercedes Irene Carrión Romero. 

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Sin impedimento para salir del país

Tras haber sido vacada del cargo por el Congreso en octubre del 2025, la exmandataria afrontó dos pedidos de impedimento de salida del país por los casos denominados "Cirugías" y "Dinámicos del Centro", este último vinculado al caso por cual seguirá siendo investigada por el Ministerio Público. 

Días después, el juez Fernando Valdez Pimentel, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó la medida restrictiva solicitada contra Boluarte Zegarra, al considerar que no se cumplían los presupuestos planteados. En esa misma línea, el magistrado señaló que no existe peligro de fuga y que la expresidenta ha tenido un buen comportamiento procesal.

Pese a la apelación de la Fiscalía, en febrero último, el Poder Judicial rechazó en segunda instancia, el segundo pedido de impedimento de salida del país presentado contra la exmandataria por el caso 'Cirugías'

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Sobre este caso en específico, la sucesora de Pedro Castillo está acusada de presuntamente designar funcionarios en EsSalud y en concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos de Mario Cabani, médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas

Dina Boluarte seguirá siendo investigada por la justicia, situación que podría poner en peligro en su futuro, ante un eventual fallo negativo de ir el caso a juicio.

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