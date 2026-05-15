PPK tras archivarse su investigación por el caso Westfield: "Hemos sufrido mucho durante casi 15 años"

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, saludó que el Poder Judicial ordenara el archivo de la investigación en su contra por el caso Westfield Capital y aseguró sentirse aliviado tras conocerse este fallo.

Cabe precisar que el Ministerio Público solicitaba 35 años de prisión contra el expresidente de La República por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos agravado y asociación ilícita para delinquir.

PPK saluda archivo de investigación

Consultado por la prensa desde la puerta de su hogar, el exjefe de Estado saludó que el juez Richard Concepción Carhuancho declarara fundado el recurso de apelación que presentó mediante su defensa legal a fines del año pasado.

El examandatario afirmó que el proceso judicial por este caso ha tenido "exageraciones" y, desde entonces, su familia y él se han visto seriamente afectados. En ese sentido, indicó que el fallo "marca un precedente" para las otras investigaciones abiertas en su contra. "Por fin se está haciendo justicia" , indicó.

"Si uno acusa a alguien de lavado de activos, esa es la muerte financiera en Estados Unidos. A mí me cerraron las puertas, a mi esposa, a mi hija. Hemos pasado un rato terrible. Hay que tener cuidado con lanzar acusaciones así alegremente sin pensar en las consecuencias", sostuvo.

Asimismo, confesó que recibió la noticia del Poder Judicial con muchos ánimos debido a su edad y estado de salud actual. "Este proceso empezó en 2017. Estamos en 2026. Es decir, nueve años. Lo que pasa es que yo ya no soy un chico. En una semana cumplo 88. Espero llegar a 90 y con esta noticia eso me ayuda", refirió.

PPK se pronuncia por segunda vuelta

El expresidente de la República también fue consultado por su expectativa en torno a la segunda vuelta electoral, ahora que se ha confirmado a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los principales contendores.

Al respecto, el exmandatario evitó pronunciarse sobre su preferencia electoral argumentando que "el voto es secreto" y cuestionó que el desarrollo de los comicios se viera perjudicado por las irregularidades electorales.

"Estas elecciones todas son por porcentajes bien pequeños. Yo gané por 42 mil votos. Luego Castillo ganó por más o menos lo mismo. Y ahora estamos casi en un empate técnico sin haber contado todos los votos", dijo.

En síntesis, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski expresó su alivio tras el fallo del Poder Judicial que ordenó el archivo de la investigación en su contra por el caso Westfield Capital, proceso por el cual el Ministerio Público solicitaba 35 años de prisión.