Visita del papa León XIV: estos tres museos ampliarán sus horarios en noviembre

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La visita del papa León XIV al Perú motivó cambios en la atención de tres museos de Lambayeque. El Ministerio de Cultura anunció la ampliación de sus horarios para noviembre, como parte de las medidas vinculadas con la llegada del pontífice y las actividades programadas en la región norteña.

Museos de Lambayeque tendrán atención especial

Según informó el Proyecto Especial Naylamp, del Ministerio de Cultura (Mincul), la disposición comprende tres recintos culturales de Lambayeque. La medida se da por la visita apostólica del papa León XIV, programada para noviembre, y busca brindar más oportunidades a los visitantes interesados en conocer el patrimonio arqueológico de la región.

La región Lambayeque forma parte del recorrido previsto para el papa, quien visitará Chiclayo durante su estadía en el país. Esta agenda también contempla actividades en otras ciudades, por lo que distintas entidades públicas se vienen preparando con la organización y la atención de ciudadanos y visitantes. Entre los museos que ampliarán sus horarios, se encuentran:

Museo Arqueológico Nacional Brüning

Museo Tumbas Reales de Sipán

Museo Nacional de Sicán

Los museos ampliarán su horario

Visita papal impulsa medidas para recibir visitantes

La ampliación de horarios se suma a las acciones organizadas ante la llegada del pontífice. Los museos administrados por la Unidad Ejecutora Naylamp conservan colecciones arqueológicas y exposiciones relacionadas con las culturas que se desarrollaron en Lambayeque, por lo que forman parte de la oferta disponible para residentes y turistas.

El Museo Tumbas Reales de Sipán exhibe objetos asociados al descubrimiento de la tumba del Señor de Sipán, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la región. Por su parte, el Museo Brüning presenta piezas de distintas etapas de la historia del norte peruano, mientras otros recintos muestran investigaciones y materiales de culturas prehispánicas.

Reactivación de actividades culturales.

La visita del papa León XIV está prevista del 11 al 16 de noviembre, con actividades en varias regiones del país. En Lambayeque, la presencia del papa tendrá como punto central la ciudad de Chiclayo, donde se desarrollarán actividades incluidas en el programa apostólico.

Para quienes planean visitar los museos durante esas fechas, es importante comprobar los horarios específicos de cada recinto antes de acudir. La información del Mincul permite confirmar las condiciones de atención y evitar confusiones con los horarios establecidos para el público.

La ampliación de horarios de los museos de Lambayeque por la visita del papa León XIV forma parte de las medidas anunciadas para noviembre. Los visitantes deberán revisar la información oficial sobre los tres recintos incluidos, sus horarios especiales y las fechas de aplicación de la disposición.