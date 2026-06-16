Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público programa apelación de Rafael Vela contra su suspensión para el 1 de julio

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Autoridad de Control (ANC) del Ministerio Público programó para el próximo miércoles 1 de julio la audiencia de apelación formulada por Rafael Vela Barba, en contra de la suspensión por nueve meses, recibida en marzo último.

Asimismo, en la diligencia se abordará la propuesta de destitución hacia el también excoordinador del 'Equipo Especial Lava Jato', por presuntamente infringir muy gravemente la Ley de la Carrera Fiscal, en concordancia con el Código de Ética del Ministerio Público.

Imputaciones hacia Rafael Vela

Tal como es conocimiento, el 11 de marzo último, la entidad que preside Juan Antonio Fernández Jerí suspendió en el cargo al abogado Rafael Vela Barba, tras resolver que cometió "juicios de valor" ante la prensa, en el marco del proceso que se le seguía en curso al expresidente Alejandro Toledo.

La motivación de su suspensión de la Fiscalía se basó por las dos entrevistas que brindó al dominical "Panorama" de Panamericana TV y al programa "Hablemos Claro" de Exitosa, ambas en abril de 2023, donde respondió por los casos 'Ecoteva' e 'Interoceánica'.

En medio del proceso de extradición del exmandatario, Vela Barba indicó que "no tiene cómo justificar" 15 millones de dólares que presuntamente tenía en su poder y que el 'Equipo Especial' que lo precedió debió solicitar prisión preventiva a Jorge Barata, antes de que huyera del Perú en 2017.

Bajo esta consideración, le imputaron una infracción de tipo "muy grave" por comentar "aspectos procesales o de fondo de una investigación o proceso en curso", en este caso del caso 'Odebrecht'.

Convocatoria de audiencia

La audiencia virtual que definirá su futuro en el Ministerio Público se llevará a cabo a las 12:00 m. del 1 de julio, donde el suspendido fiscal tomará la palabra, en cumplimiento del debido proceso y derecho a la defensa.

Desactivación del 'Equipo Especial Lava Jato'

De declararse fundado su petitorio, el retorno de Rafael Vela Barba al Ministerio Público estaría bajo cierta incertidumbre, luego de que en enero último, el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, desactivara los Equipos Especiales.

De acuerdo con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 007-2026-MP-FN de fecha 6 de enero, el titular del Ministerio Público dio por concluido el nombramiento de otros 57 fiscales que se avocaban a las investigaciones del caso 'Odebrecht'. Así como, de los casos 'Cuellos Blancos', 'Protestas Sociales' y el Eficcop.

En marzo de 2026, Gálvez Villegas declaró a Exitosa, que mientras esté en el cargo, Vela Barba no volverá a asumir funciones como coordinador de algún grupo especializado, al señalar que su trabajo afectó negativamente a la institución.

El suspendido fiscal espera revertir esta situación jurídica en su contra, con la posibilidad de que pueda ser apartado permanentemente si se aprueba el pedido de destitución en su contra.