Ayacucho: Fiscalía investiga a 6 policías por asesinato de transportista en medio de un operativo antidrogas

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público dio a conocer el inicio de una investigación preliminar contra seis miembros de la Policía Nacional del Perú por el presunto delito de homicidio calificado del transportista Juan Carlos Osores Peña, de 34 años.

Nuevo caso contra la PNP

La Fiscalía Provincial Penal de Churcampa, de Ayacucho, investiga al alférez PNP Luis Quispe, jefe encargado del Área Antidrogas, parte de la División de Investigación Criminal; junto a los suboficiales Luis Sotos, César Ampa, Joseph Roque, Aldair Carhuamaca y Moisés Segura.

La víctima falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante un enfrentamiento con el personal policial en su intervención, llevada a cabo en el sector de Villa Rica.

Por ello, el fiscal adjunto provincial Raúl Huacachi Rocha dispuso el inicio de las diligencias preliminares en la sede policial de la provincia de Huanta, con el fin de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales.

Entre las principales diligencias dispuso la toma de declaraciones a los investigados, la recepción de testimonios, la constatación fiscal en el lugar de los hechos, así como pericias criminalística y balística forense: Prueba de absorción atómica, exámenes toxicológicos y necropsia de ley para determinar la causa de la muerte del joven.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Provincial Penal de Churcampa, en Ayacucho, investiga a seis policías por el delito de homicidio calificado en agravio de un transportista, quien falleció de un impacto de bala tras una intervención policial.



🗞️ Lee la nota de prensa:... pic.twitter.com/i5yz5iUziv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 19, 2026

Operativo fatal

El hecho ocurrió la tarde del último miércoles 18 de febrero, mientras la víctima trasladaba un cargamento de hoja de coca. Según versiones preliminares, uno de los efectivos habría disparado contra el vehículo, lo que es materia de investigación.

El hecho generó una ola de indignación entre la población, que denunciaron un presunto uso indebido del arma de fuego. Inclusive algunos ciudadanos salieron a las calles para denunciar lo sucedido.

La situación se volvió tensa cuando la PNP tuvo que dispersar a los manifestantes e hicieron uso de gases lacrimógenos, luego de que la ciudadanía intentó tomar la comisaría local y quemar un patrullero.

Cabe señalar que la esposa de la víctima, llegó hasta el lugar de los hechos para exigir que no quede impune y lideró las movilizaciones en la zona, exigiendo justicia.

Es por ello que, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar contra los 6 policía involucrados en el operativo por su presunta responsabilidad en la muerte del transportista.