Bernardo Pachas: Advierten riesgos tras exclusión del jefe interino de la ONPE en investigaciones por caos electoral

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Luis Gutiérrez se refirió a la investigación que afrontan Piero Corvetto y otros exfuncionarios de la ONPE por el presunto delito de colusión agravada en la contratación con la empresa Galaga. Al respecto, cuestionó que el nuevo jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, no haya sido incluido, advirtiendo una eventual obstaculización en el caso.

Exclusión de jefe interino de la ONPE implica riesgos

Gutiérrez advirtió del riesgo que implica la exclusión de Bernardo Pachas en las investigaciones fiscales llevadas a cabo contra funcionarios de la ONPE en el marco de un presunto favorecimiento a la empresa Galaga SAC. El peligro, aseguró, reside en que este podría ocultar información relevante que todavía permanece en la sede de la entidad.

"Ahí hay que tener cuidado, porque si es que era el inferior jerárquico, ¿él no podría obstaculizar la información que se encuentra dentro de la misma ONPE? Porque, seamos claros, después de dos semanas, ¿vamos a encontrar algo en los celulares en las laptops, documentos o mas bien esa información estará en la propia ONPE?", señaló.

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Según indica Gutiérrez, el allanamiento simultáneo de esta madrugada se realizó en viviendas de presuntos involucrados en todo el proceso de contratación a la empresa Galaga. Ello, en busca de indicios que comprueben la comisión del delito de colusión agravada.

"Estamos hablando de actos que pueden partir de un acuerdo ilícito, de ahí vamos a pasar por todas las fases de contratación y si se acredita que estas personas han participado en la decisión, la ejecución de la decisión, cono conocimiento de que esto obedece a un concierto para defraudar al Estado con 6.3 millones, todo ese grupo de personas estará inmerso", dijo.

Investigación podría alcanzar a Bernardo Pachas

En esa misma línea, el experto en temas electorales Michel Samaniego señaló que, probablemente, la Fiscalía amplíe la investigación por las fallas registradas durante las elecciones, lo que podría alcanzar también al actual jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.

"Las indagaciones son preliminares y según va avanzando probablemente esta investigación incluya al actual jefe interino de la ONPE, pero hasta el momento quienes están siendo investigados son quienes han participado directamente el 12 de abril", sostuvo.

En conclusión, el abogado penalista, Luis Gutiérrez, advirtió que la exclusión del Bernardo Pachas en la investigación contra funcionarios de la ONPE podría ser contraproducente.