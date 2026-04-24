Independencia: Ataque a balazos deja a tres escolares heridos en la zona de El Ermitaño

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de independencia, un ataque a balazos dejó a tres escolares heridos cuando se encontraban a tan solo una cuadra de su centro educativo. Dos de los menores de edad se encuentran internados.

Tres estudiantes heridos tras ataque armado

En la calle Las Viñas, en la zona conocida como El Ermitaño, un grupo de tres estudiantes se encontraban caminando después de que salieran de su colegio cuando de manera sorpresiva un sujeto a bordo de una motocicleta los atacó a balazos.

De acuerdo a información de América Noticias el delincuente abrió fuego hasta en 8 oportunidades contra los menores de edad. Tras el ataque ellos reaccionaron corriendo para poder evitar ser alcanzados por los proyectiles a fin de salvaguardar sus vidas.

Cabe señalar que, uno de los jóvenes cayó sobre el pavimento luego de ser impactado por una bala en el abdomen. Por su parte, otro de sus amigos terminó cojeando. Mientras que un tercer alumno tuvo como consecuencia una herida en la mano.

Al respecto, los dos menores que resultaron afectados por la ráfaga de balas debido a que presentaban heridas de gravedad tuvieron que ser derivados de emergencia al Hospital Cayetano Heredia.

Según información del centro de salud ambos estudiantes se encuentran internados bajo observación médica luego de recibir la atención necesaria a causa de los impactos de proyectil.

#EdiciónCentral

En Independencia, sujetos en moto interceptaron y lanzaron ráfagas de proyectiles contra un grupo de escolares a pocas cuadras de su colegio. Los menores permanecen internados en el hospital Cayetano Heredia tras el grave suceso.

Encuentra las noticias del día... pic.twitter.com/lRpxSyS549 — América Noticias (@noticiAmerica) April 24, 2026

Las medidas que se han tomado tras el ataque armado a los escolares

Después de suscitarse este ataque a los estudiantes, los vecinos de la zona de El Ermitaño, en Independencia, se mostraron totalmente indignados porque en la zona del lamentable hecho hay falta de seguridad al mismno ausencia de patrullaje preventivo

Además, según señalaron esta balacera se registró al promedia la una de la tarde, cuando es el ingreso escolar, sin que se encuentre presente algún efectivo de la Policía Nacional del Perú o algún integrante del Serenazgo de la Municipalidad de Independencia en las inmediaciones.

Por su parte agentes de la comisaría de Independencia se apersinaron hasta la zona del ataque armado para dar inicio a las investigaciones y se reportó que los atacantes habría huido hacia la zona alta de la jurisdicción.

En un panorama en el que ola de delincuencia continúa flagelando a la ciudadanía, un ataque a balazos contra tres escolares se registró en el distrito de Independencia, específicamente en la zona de El Ermitaño. Dos de los menores de edad se encuentran internados de emergencia en el Hospital Cayetano Heredia.