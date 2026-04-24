Pep Guardiola en el radar de Italia para convertirse en su flamante entrenador, según prensa italiana

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de una profunda crisis tras quedarse fuera del Mundial 2026, el nombre del entrenador español Pep Guardiola ha sacudido al mundo italiano debido a que se encuentra en el radar para tomar las riendas de la selección de Italia lo que ha encendido la ilusión en el país al ser considerado uno de los mejores técnicos del mundo.

Pep Guardiola suena fuerte en la Azzurra

Este viernes 24 de abril, se conoció que de acuerdo a medios como La Gazzetta dello Sport, la Federación Italiana de Fútbol busca un cambio estructural tras su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo, lo que ha significado un duro golpe para una de las consideradas una de las potencias del fútbol en el planeta.

En ese contexto, el actual entrenador del Mnachester City aparece como el candidato ideal para liderar una revolución futbolística, no solo desde el banquillo, sino en la filosofía y desarrollo del futbol italiano y el mismo medio recordó el interés que llegó a mostrar el técnico hace un tiempo.

Cabe señalar que, uno de los principales impulsores de esta idea ha sido Leonardo Bonucci, quien considera que el español es el indicado para encabezar un cambio radical en la Azzurra.

"Si hay un verdadero deseo de empezar de cero, yo empezaría con Pep Guardiola, porque traer a alguien como él supondría un cambio radical con respecto a todo lo que ha ocurrido en el pasado. Creo que es muy difícil, pero soñar ahora mismo no cuesta nada", manifestó el exfutbolista.

No es una tarea fácil

No obstante, el objetivo de que el estratega español llegue a la escuadra italiana presenta obstáculos importantes como es el caso de su alto salario y su contrato vigente con el Manchester City lo que hace que la operación se torne complejaen aspectos económicos y deportivos.

Aunque aún no hay nada en concreto con el extrenador de Barcelona, lo que sí es una realidad es que la elección del nuevo seleccionador de Italia llegará tras las elecciones en la federación. En paralelo nombres como Antonio Conte, Massimiliano Allegri o Roberto Mancini también son nombres que también están sobre la mesa.

En un contexto de crisis por no clasificar al tercer mundial consecutivo, la selección italiana tiene en el radar a uno de los mejores entrenadores del mundo, Pep Guardiola, como parte de la revolución futbolística que quiere tener el país europeo.