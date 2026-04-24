Torero Andrés Roca Rey abandonará UCI en las próximas horas luego de sufrir una cornada

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Andrés Roca Rey muestra signos positivos tras haber sido corneado de gravedad en la Real Maestranza de Sevilla el pasado jueves 23 de abril. Según confirmó su apoderado, Luis Manuel Lozano, el matador peruano recibirá el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en las próximas horas para ser trasladado a una habitación de planta.

El torero peruano pasará a planta del hospital

Tras la grave cornada recibida mientras lidiaba al quinto toro de la tarde en la Real Maestranza de Sevilla, el diestro continuará con su proceso de recuperación bajo observación médica en el hospital donde permanece ingresado.

"Ha pasado la noche bien, la cornada es fuerte; muy extensa y con mucho destrozo muscular, pero gracias a Dios a nivel de arterias y nervios, aunque los ha tocado, no ha habido una afectación fuerte" declaró Lozano, quien añadió que "el médico está contento con el resultado de la operación".

De acuerdo con las indicaciones del cirujano Octavio Mulet (quien brindó los primeros auxilios al matador en la enfermería de la plaza), el objetivo es que el traslado a planta se haga efectivo este mismo viernes.

No obstante, a pesar de este importante avance en su estado de salud, el equipo médico ha señalado que Roca Rey deberá permanecer hospitalizado bajo observación estricta durante algunos días más antes de recibir el alta definitiva. Sin embargo, Lozano no ha querido aventurar ningún plazo de recuperación.

"Lo importante es que se ponga bien y saldrá cuando se encuentre a tope", al tiempo que indicó que, dentro de los grandes destrozos musculares que sufre el diestro limeño, "ha tenido mucha suerte".

Desarrollo de los hechos

En el desarrollo del evento, el toro denominado Soleares de unos aproximadamente 526 kilos, se enganchó en el muslo de Roca Rey y lo sostuvo unos segundos en el aire para luego hacerlo caer con una fuerza descomunal.

Luego de hacer su aparición en el área designada, el torero sufrió una cornada en la parte interna del muslo derecho lo que le generó recibir atención medica de manera urgente para tratar la herida que puso en riesgo su vida.

El equipo de la enfermería sevillana intervino al torero durante más de una hora de una "herida en la cara interna, tercio superior, del muslo derecho, que presenta una trayectoria total de 35 centímetros".



Andrés Roca Rey fue trasladado al hospital Viamed-Santa Ángela después de ser operado de urgencia en la enfermería de la plaza de la Maestranza por el equipo médico del doctor Mulet, que calificó el percance de "muy grave" en el parte oficial emitido después.