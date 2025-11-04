Congreso: Solicitan priorizar informe final contra Petro Castillo, Betssy Chávez y otros implicados en el golpe de Estado

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de lo sucedido con Betty Chávez y su pedido de asilo en la embajada de México, el congresista Alejandro Muñante envió una carta a su colega Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República.

En este documento, el integrante de Renovación Popular exige que se priorice la evaluación del informe final de las denuncias constitucionales presentados contra el expresidente Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros ministros que fueron acusados como responsables del golpe de Estado de aquel 7 de diciembre del 2022.

Piden priorizar informes finales contra Pedro Castillo y Betssy Chávez

Como se recuerda, aquella vez, el otrora mandatario brindó un mensaje a la Nación en el que anunciaba el cierre del Congreso de la República ante una inminente vacancia en su contra. Luego de ello, el exmandatario fue arrestado tras ser acusado por los delitos de rebelión y traición a la patria.

Actualmente, Pedro Castillo se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo mientras continúa su juicio oral. En paralelo, los congresistas Alejandro Cavero y Alejandro Muñante presentaron denuncias constitucionales acusándolo de quebrar el orden constitucional tras intenta cerrar el Congreso.

Justamente el parlamentario de Renovación Popular exige que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales priorice evaluar este tema en su próxima sesión. De acuerdo a su parecer, no se debe permitir que otro golpe de Estado quede impune como presuntamente se dio con Salvador del Solar.

Alejandro Muñante pide acelerar denuncia constitucional contra Pedro Castillo.

Betssy Chávez recibe asilo del gobierno de México

Una de las implicadas principales en este caso es quien fuera presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. La expremier pidió asilo político en la embajada de México por lo que solo espera el salvoconducto del gobierno peruano para partir a tierras aztecas.

De acuerdo con la subsecretaria para América Latina y El Caribe del Gobierno de México, Raquel Serur Smeke, este beneficio se le dio a la excongresista avalados en el derecho internacional y por razones humanitarias.

"Para México, la figura del asilo político y el refugio son figuras que, en primer lugar y esto es sumamente importante, buscan proteger a personas; es decir, son figuras humanistas (...) es un derecho humano de toda persona y su otorgamiento es un derecho de México como Estado soberano que debe ser respetado por otros países", indicó.

De esta manera, el congresista Alejandro Muñante exigió priorizar la evaluación del informe final de la denuncia constitucional presentada contra Pedro Castillo, Betssy Chávez, entre otros.