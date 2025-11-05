Excanciller sobre asilo de Betssy Chávez: "México se ha estado metiendo en asuntos del Perú"

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay indicó que México "se ha estado metiendo" en asuntos del Perú desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en términos políticos.

Jurídicamente el asilo está bien visto

El exministro de Relaciones Exteriores recordó que el asilo busca proteger y señaló que uno de los artículos de la Convención de Caracas indica que no se puede asilar a personas que tengan alguna circunstancia delictiva, procesada o condenada, pero hay otro apartado que detalla que esta decisión la toma el Estado asilante.

"Si jurídicamente la convención dice que es el Estado asilante el que toma la decisión, es evidente que técnicamente no hay allí una intromisión. Pero, qué duda cabe, en términos políticos, que todo el tiempo México se ha estado metiendo en las cosas del Perú (...) desde los tiempos de su mentor López Obrador. Pero el momento político se reduce al momento jurídico", explicó.

Explicó que el asilo es una regla internacional, por lo que se debe entender en ese calibre. "Por lo tanto, lamentablemente, estas reglas hoy pueden tener algún tipo de óbice a la visión del Estado peruano, pero en otra circunstancia puede ser beneficioso", dijo, resaltando que se debe acatar.

Consecuencia de ruptura de relaciones

El experto dio a conocer que pese a la ruptura de relaciones diplomáticas con México, queda la relación consular, que viene a ser administrativa con el fin de salvaguardar a nuestro connacionales en dicho país y viceversa. Por ello, trámites que incluyan el conseguir la Visa o la validación de títulos en otro país, como ejemplo, continuarán.

"Los dos países se tiene que conservar y mantener, de tal manera que para eso existen las relaciones consulares, que son relaciones administrativas, no son políticas. Pero algunas veces esas administrativas tienen una relevancia política", expresó.

Sin embargo, especificó que las relaciones consulares nunca se van a comparar a las diplomáticas, ya que es un nivel de vinculación de Estado a Estado.

Además, resaltó que el Perú está obligado a dar el salvoconducto a Betssy Chávez, pese a que se está evaluando por el Gobierno de José Jerí, pues explicó que al firmar el Convenio de Caracas se acepta dar esta salida.

Es así, como el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay señaló que políticamente México viene entrometiéndose en los asuntos peruanos, pero jurídicamente no es así.