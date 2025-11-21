Betssy Chávez podría ser ARRESTADA si abandona la Embajada de México, afirman penalistas

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras el anuncio por parte del Poder Judicial que ha ordenado la captura nacional e internacional de Betssy Chávez para la imposición de 5 meses de prisión preventiva, los abogados Andy Carrión y Juan José Quispe analizaron los posibles escenarios que podría enfrentar la expremier, asilada aún en la Embajada de México.

En diálogo con Exitosa, Carrión señala que el hecho de que Chávez Chino se encuentre asilada, ya le confiere un respaldo jurídico para que no pueda ser apresada a pesar de la decisión emitida por el juez Juan Carlos Checkley de cambiar la comparecencia con restricciones.

"Era algo que se veía venir desde que nos enteramos todos de que ella se había asilado en la embajada mexicana. La fuga ya no era un peligro, sino que se materializó", señaló el letrado.

Carrión señala que la decisión del Poder Judicial reflejaría la postura del Ejecutivo de dilatar el proceso de otorgamiento del salvoconducto y que al imponer la prisión preventiva, se puede interpretar como una respuesta conjunta en que no se dará dicha facilidad a Chávez Chino.

Poder Judicial emitió una orden de captura y dictó 5 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez.

"Si sale, puede ser apresada"

Sin embargo, Quispe señaló que si bien la medida dictada por el juez Checkley no puede llevarse a cabo mientras la expremier se encuentre asilada, nada lo impediría si es que ella decide, en algún momento, salir del recinto debido a la falta del salvo conducto.

"Si bien es cierto que lo que tiene Betssy Chávez tiene es la protección diplomática de un país, si ella sale del recinto, con esa orden de captura nacional e internacional puede ser apresada".

Al mismo tiempo, el letrado tomó la oportunidad de opinar sobre las declaraciones de diversos parlamentarios que proponen el uso de la fuerza para irrumpir dentro de la Embajada de México y detener de ese modo a Betssy Chávez bajo lo dictaminado por el Poder Judicial.

"Me causa mucha sorpresa que hayan muchos abogados en el Congreso y que hablen barbaridades jurídicas como ingresar a la fuerza para detener a Betssy Chávez con base a la resolución del juez Checkley".

Por lo tanto, resulta vital para los expertos no recurrir a estos extremos. Mientras tanto, el panorama sigue siendo incierto y a la expectativa del siguiente paso de la expremier queda al pendiente, a la par que se aproxima la fecha para que el canciller peruano presente su propuesta para definir los límites del asilo político.