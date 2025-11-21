RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Durante alegatos finales

Pedro Castillo acusa a Maricarmen Alva de pedirle dos ministerios para quedarse en la presidencia hasta 2026

El expresidente Pedro Castillo acusó a la congresista Maricarmen Alva, quien, en su calidad de presidenta del Congreso, le habría solicitado ministerios a cambio de la permanencia del presidente en el cargo.

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/11/2025

El exmandatario Pedro Castillo acusó a la congresista Maricarmen Alva de haberle solicitado dos ministerios a cambio de permitirle mantenerse en la Presidencia hasta 2026

Pedro Castillo acusó a Maricarmen Alva

Durante los alegatos de clausura en el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, acusado del delito de rebelión por el intento de Golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, hizo una acusación hacia la que fuese la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva.

Durante sus alegatos, Castillo acusó a la parlamentaria de solicitarle dos ministerios, con insistencia, a cambio de la permanencia en el cargo a Castillo. Ello, durante una visita oficial del exmandatario hacia la 'Ciudad Bicentenario' en Ancón.

"Cuando subo al helicóptero me encuentro a la presidenta del Congreso a mi costado, la señora Maricarmen, hace un cambio con mi seguridad, se sienta a mi lado y se toma un selfie. No le interesaba visitar la ciudad del Bicentenario (...) y cuando se sienta a mi lado me codea y me dice necesito dos ministerios para que te quedes hasta 2026", indicó Castillo. 

En sus alegatos, Castillo indicó que, inicialmente, pensaba que se trataría de una broma. Sin embargo, señaló que a Alva "no le interesaba ver la ciudad". Una vez terminada la actividad, el expresidente refiere que la congresista le habría insistido en su propuesta. "Estoy hablando en serio, me vas a dar o no (...) tienes que hacerlo, tienes que compartir el gobierno", expuso. 

Ante las presuntas exigencias, Castillo ratificó que "pusieron a una y otra persona porque no se sometió para eso". Finalmente, señaló que la parlamentaria indicó que no tocara a la agroexportadora de la cual su esposo sería parte. "Quiero que no me toques a la agroexportadora de Ica porque ahí trabaja mi marido", acusó.

Castillo sobre Chávez y Huerta: "Ellos no han cometido ningún delito"

En otra parte de sus alegatos, el exmandatario se refirió sobre los otros dos ministros acusados de su gobierno, Betssy Chávez y Willy Huertas. Sobre ellos indicó que no tendrían porque preocuparse y asumió la responsabilidad del intento de disolución del Congreso.

"Después del 7 de diciembre, yo llamó, ahí están las llamadas perdidas, con la doctora Betssy Chávez y con el doctor Willy Huertas para decirle que no se preocupen, que todo lo hice yo, que ellos no tendrían porque preocuparse, ellos no han cometido ningún delito; nunca me contestaron la llamada", señaló.

La Fiscalía solicita 34 años de prisión para el expresidente por el delito de rebelión. Por su parte, Castillo reafirma su inocencia.

