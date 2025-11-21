Pedro Castillo acusa a Maricarmen Alva de pedirle dos ministerios para quedarse en la presidencia hasta 2026

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El exmandatario Pedro Castillo acusó a la congresista Maricarmen Alva de haberle solicitado dos ministerios a cambio de permitirle mantenerse en la Presidencia hasta 2026

Durante los alegatos de clausura en el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, acusado del delito de rebelión por el intento de Golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, hizo una acusación hacia la que fuese la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva.

Durante sus alegatos, Castillo acusó a la parlamentaria de solicitarle dos ministerios, con insistencia, a cambio de la permanencia en el cargo a Castillo. Ello, durante una visita oficial del exmandatario hacia la 'Ciudad Bicentenario' en Ancón.

"Cuando subo al helicóptero me encuentro a la presidenta del Congreso a mi costado, la señora Maricarmen, hace un cambio con mi seguridad, se sienta a mi lado y se toma un selfie. No le interesaba visitar la ciudad del Bicentenario (...) y cuando se sienta a mi lado me codea y me dice necesito dos ministerios para que te quedes hasta 2026", indicó Castillo.

En sus alegatos, Castillo indicó que, inicialmente, pensaba que se trataría de una broma. Sin embargo, señaló que a Alva "no le interesaba ver la ciudad". Una vez terminada la actividad, el expresidente refiere que la congresista le habría insistido en su propuesta. "Estoy hablando en serio, me vas a dar o no (...) tienes que hacerlo, tienes que compartir el gobierno", expuso.

Ante las presuntas exigencias, Castillo ratificó que "pusieron a una y otra persona porque no se sometió para eso". Finalmente, señaló que la parlamentaria indicó que no tocara a la agroexportadora de la cual su esposo sería parte. "Quiero que no me toques a la agroexportadora de Ica porque ahí trabaja mi marido", acusó.

Castillo sobre Chávez y Huerta: "Ellos no han cometido ningún delito"

En otra parte de sus alegatos, el exmandatario se refirió sobre los otros dos ministros acusados de su gobierno, Betssy Chávez y Willy Huertas. Sobre ellos indicó que no tendrían porque preocuparse y asumió la responsabilidad del intento de disolución del Congreso.

"Después del 7 de diciembre, yo llamó, ahí están las llamadas perdidas, con la doctora Betssy Chávez y con el doctor Willy Huertas para decirle que no se preocupen, que todo lo hice yo, que ellos no tendrían porque preocuparse, ellos no han cometido ningún delito; nunca me contestaron la llamada", señaló.

La Fiscalía solicita 34 años de prisión para el expresidente por el delito de rebelión. Por su parte, Castillo reafirma su inocencia.