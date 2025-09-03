Betssy Chávez saldrá en libertad: TC declara fundado habeas corpus y ordena su excarcelación del Penal de Chorrillos

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas luego que el Tribunal Constitucional declare fundado el habeas corpus presentado por defensa legal. Por ello, la expremier dejará el Penal de Mujeres de Chorrillos donde venía cumpliendo la prisión preventiva que se le dictó por el delito de rebelión.

TC ordena inmediata excarcelación de Betssy Chávez

El documento emitido por el TC ordena al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema emitir la resolución de liberación para la expresidenta del Consejo de Ministros. A su vez, pidió al Poder Judicial que emita las comparecencias necesarias para asegurar la presencia de la investigada en el juicio que se le seguirá tras su participación en el fallido golpe de Estado realizado por Pedro Castillo en diciembre del 2022.

Este hecho marcó los destinos de Betssy Chávez ya que de manera inmediata se inició una investigación en su contra siendo acusada de traición a la patria en la modalidad de rebelión. Tras ello, la expremier intentó refugiarse en la Embajada de México para buscar asilo político al igual que la familia de Castillo Terrones que actualmente vive en el país azteca.

Sin embargo, el Poder Judicial le dictó prisión preventiva por lo que fue recluida e ingresada al Penal de Mujeres en Chorrillos donde se encuentra hasta la fecha. Posteriormente, la misma se amplió en diciembre del 2024, pero este reciente fallo del TC anula esta resolución por lo que recuperará su libertad en las próximas horas.

🚨 #LOÚLTIMO | El Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, al declarar fundada su demanda de habeas corpus.



"Disponer que, en el día, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República emita la resolución de excarcelación de la beneficiaria, bajo responsabilidad, dejando a salvo su competencia de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar la presencia de la favorecida en las diligencias judiciales", señala el documento.

Fuera del plazo de ley

Uno de los argumentos del organismo es que los representantes del Ministerio Público no presentaron a tiempo el requerimiento de la ampliación de la prisión preventiva contra Chávez Chino lo que lo hace estar fuera de ley.

"Este Tribunal considera imperativo resaltar que no cabe 'sacrificar' la libertad de una persona para convalidar la falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia. Por el contrario, corresponde tutelar su derecho fundamental a la libertad", añadieron.

De esta manera, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Bettsy Chávez por lo que ordenó su inmediata excarcelación.