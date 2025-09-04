Pachacámac: Un fallecido y tres heridos durante ataque a bus de transporte público

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un bus del transporte público de la empresa El Parral sufrió el ataque de unos delincuentes que terminó con la vida de un pasajero y otros heridos. El ataque se dio con le bus lleno de pasajeros.

Un muerto y tres heridos en ataque a bus de El Parral

Durante la tarde del jueves 4 de setiembre, unos delincuentes armados atentaron contra un bus de transporte público en el distrito de Pachacámac. El hecho ocurrió en el paradero 1 de Huertos de Manchay alrededor de las cuatro de la tarde.

Una persona resultó fallecida tras el ataque, que según señalan los testigos de la zona, sería un trabajador de construcción civil que portaba un chaleco de color naranja. Tras la información recogida por Exitosa, el cuerpo de la víctima aún se encontraba dentro del vehículo alrededor de las ocho de la noche a la espera de los peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según testigos, señalaron que la víctima abordó el bus rápidamente tras ser seguido por los criminales armados que luego terminarían con su vida tras varios disparos a quema ropa. Dentro de los tres heridos, uno de ellos es la cobradora del vehículo de transporte.

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado y las causas del ataque aún son materia de investigación por parte de las autoridades. Por el momento, la PNP ha cercado a la zona y se encuentran a la espera de la fiscal de turno.

Vecinos que presenciaron el hecho brindaron mayores detalles

El acto que sucedió frente a una caseta de la Municipalidad de Pachacámac, causó el terror entre los vecinos y ciudadanos de Manchay. Según los comentarios de los residentes, la presencia policial y de serenazgo es nula, además las cámaras de videovigilancia no existen. El acto delictivo no habría sido registrado por ninguna cámara que ayude a identificar a los delincuentes.

La ciudadanía sigue pagando las consecuencias del desborde del crimen organizado. Esta vez Manchay vuelve a ser el escenario de los ataques por parte de bandas criminales que operan a la luz del día por la falta de presencia de agentes policiales y el olvido de otras autoridades encargadas de la seguridad.

