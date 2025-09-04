Estados Unidos anuncia ayuda económica a Ecuador para contrarrestar el narcotráfico

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Estados Unidos avanzó, este jueves 4 de septiembre, un paso más en sus relaciones con Ecuador. Ello, luego que el país que preside Donald Trump se comprometa con el país sudamericano para luchar contra el narcotráfico y avanzar en temas de seguridad, desarrollo social y una eventual cooperación militar.

Marco Rubio se manifiesta

El jefe de diplomacia estadounidense. Marco Rubio, anunció este jueves la designación de Los Choneros y Los Lobos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED), durante su visita oficial a Quito, Ecuador.

Las citadas agrupaciones que se encuentran relacionadas a otras como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación atacaron a funcionarios públicos y sus familias, personal de seguridad, jueces, fiscales y periodistas en Ecuador, manifestó el jefe de Departamento de Estado de Estados Unidos.

En tal sentido, resaltó que la misión es "controlar las rutas del narcotráfico a través de Ecuador mediante el terror y la violencia brutal contra el pueblo ecuatoriano". Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, celebró el apoyo del gobierno norteamericano.

"Los Choneros y Los Lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca. Pero la realidad es otra: han sido declarados como grupos terroristas por Estados Unidos, con su apoyo seguiremos firmes en nuestra lucha por recuperar nuestro país", manifestó el mandatario ecuatoriano.

Apoyo económico a Ecuador

Además, Marco Rubio, canciller de los Estados Unidos, dio a conocer que el gobierno norteamericano designará un total de 13,5 millones de dólares para combatir la droga y el crimen en Ecuador. Además, de firmar un convenio para proveer 6 millones de dólares para la compra de drones "para ayudar a las fuerzas navales de Ecuador".

Asimismo, el canciller estadounidense adelantó que su país estaría dispuesto a construir una base militar en territorio ecuatoriano tal y como sucedió con la Base Manta, en operaciones llevadas a cabo en 2009, pero que fue cerrada por el exjefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa. "No nos quería mucho porque estaba apoyado por los narcotraficantes", añadió.

