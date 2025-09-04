Despedida soñada: Lionel Messi marcó doblete en su último juego de eliminatorias en Argentina

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi, figura y capitán de la selección de Argentina, anotó dos goles este jueves en su último partido oficial en su país por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, ovacionado por al menos 80 mil almas que se hicieron presentes en el estadio Monumental, en una noche emotiva que incluyó el triunfo de la Albiceleste por 3-0 sobre Venezuela.

Argentina golea a Venezuela

La noche de este jueves, el estado Monumental, en Buenos Aires, vio lucir al astro del fútbol mundial por partida doble con dos anotaciones. El primer grito de gol lo hizo cerca del final del primer tiempo, sobre los 39 minutos, tras un pase de Julián Álvarez en el corazón del área venezolana.

Posteriormente, ya en el segundo tiempo del cotejo, el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, marcó el segundo gol para Argentina con una 'palomita' tras un centro de Nicolas González cuando el cronómetro marcaba los 75 minutos.

Cinco minutos más tarde, para cerrar con broche de oro una goleada épica, nuevamente apareció el crack del Inter de Miami para marcar su doblete a los 80 minutos tras ser habilitado por Thiago Almada.

Tras este triunfo de los dirigidos por Lionel Scaloni, Venezuela tendrá una última oportunidad para acceder a la repesca en la última fecha de la clasificatoria que se disputará el próximo martes ante Colombia, en calidad de local.

"EL MOMENTO SE ACERCA, SE DARÁ CUANDO SE TENGA QUE DAR, COMO VENGO DICIENDO PASO A PASO"



Lionel Messi se refirió a lo que fue su último partido con la Selección Argentina por Eliminatorias en suelo argentino#LaTiraDeTNTSports pic.twitter.com/InFa3wYAcL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 5, 2025

Las palabras de Lionel Messi

Totalmente emocionado, Lionel Messi, en declaraciones a Telefe post partido, se refirió a las sensaciones de este emocionante condimento.

"Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, lo tengo. Mi sueño era tenerlo acá también, en mi país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno que hicimos con el grupo que no pudo consagrarse y lo intentó. Se nos dio con esta camada", manifestó.

Y luego se refirió al Mundial 2026: "Ya estamos ahí, con ganas. Día a día, partido tras partido. Ahora vengo de estar parado unos días y me volví a resentir. Ahora por suerte pude jugar tres partidos seguidos. Es ir día a día, sintiendo sensaciones y era claro que este era el último por los puntos acá".

