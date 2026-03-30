Vladimir Cerrón utilizaría tecnología avanzada para no ser detectado en entrevistas, según jefe PNP Óscar Arriola

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Según el jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, el candidato presidencial y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, utiliza sistemas de tecnología avanzada para evitar ser rastreado cuando brinda entrevistas o presentaciones. Reveló que agentes extranjeros colaboran en su búsqueda.

Cerrón se presenta virtualmente con ayuda de tecnología especial

El líder de Perú Libre se encuentra no habido desde hace más de dos años. El pasado 6 de octubre del 2023, Cerrón fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka, por el delito de colusión agravada con empresas para favorecerlas dentro del proyecto.

Desde entonces, no se presentó a cumplir la sentencia y se refugió en la clandestinidad con orden de captura vigente, además de prisión preventiva de 36 meses por el caso Los Dinámicos del Centro, por el presunto delito de lavado de activos. Pese a ello, el prófugo líder político ha realizado varias apariciones públicas de forma virtual y desde ubicaciones desconocidas.

Al respecto, el comandante general PNP Arriola explicó cómo Cerrón suele lograr presentarse de forma airosa y sin que ningún efectivo consiga dar con su ubicación.

"¿Cómo aparece con redes? Bueno, los medios de comunicación hacen enlaces y él utiliza alguna tecnología a través de la cual no se puede tener una ubicación con el grado de certeza ni aproximación. Es por eso que, aprovechando esta tecnología que está a disposición, realiza las presentaciones", precisó.

Asimismo, el jefe policial aseguró que la búsqueda continúa de forma permanente e "intensa en todo momento". Incluso, reveló que la búsqueda, liderada por la Policía Nacional, cuenta con la participación de "agencias de inteligencia extranjeras de gran trayectoria y prestigio".

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Según el jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, el candidato presidencial Vladimir Cerrón utiliza tecnología avanzada para evitar ser rastrado. Indicó que no solo la PNP lo busca, sino también agencias extranjeras.



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Arriola agregó que la PNP espera que, en los próximos días, puedan dar noticias sobre una posible captura y todo lo que concierne al líder de Perú Libre.

No asistió a primera fase del debate presidencial

Es así como, el pasado enero, el partido de Cerrón, Perú Libre, lo anunció como candidato oficial a la Presidencia. Sin embargo, al ver declinada su solicitud de que este pudiera presentarse de forma virtual, decidió no presentarse al tradicional evento electoral en su primera fase.

Pese a ello, sí "participó" mediante sus redes sociales. Durante el desarrollo del debate, el candidato utilizó sus plataformas digitales para comentar y responder a las propuestas de sus contendores. Esta participación indirecta le permitió mantenerse activo en la conversación pública, pese a no compartir el mismo espacio con los demás postulantes.

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se apoyaría de una tecnología especial que le permite contar con una ubicación indetectable cada vez que se presenta en entrevistas y presentaciones políticas, según afirma el jefe PNP Óscar Arriola.