Caso alférez de la PNP: Dictan prisión preventiva contra investigados por muerte de policía en Carabayllo

05/12/2025

El caso judicial por la muerte del alférez PNP Jhordy Escobedo (24) continúa en curso. El Poder Judicial (PJ) dictó nueve meses de prisión preventiva para tres implicados en el caso ocurrido a fines de octubre, durante el primer día del estado de emergencia en Lima.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en contra de Alfredo Huaripoma (27), Máximo López (31) y Kevyn Gamarra (33), implicados en el crimen en contra del alférez de la PNP Jhordy Escobedo, quien fue acribillado al interior de su auto en el distrito de Carabayllo.

El hecho ocurrido el pasado 23 de octubre generó gran indignación en la población y fue considerado uno de los primeros crímenes ocurridos al inicio del estado de emergencia para Lima y Callao.

Tras el crimen, la Fiscalía dispuso que se realice los actos de investigación con lo que se permitió identificar la placa del vehículo donde los imputados huyeron.

A través de una intervención policial se intervinieron a Gamarra cuando conducía el auto utilizado para huir, y también a Huaripoma y López. Tras ello, se solicitó y dictó detención preliminar por siete días contra los acusados.

Según la investigación del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo a los detenidos se les imputa el delito de robo agravado en grado de tentativa, con subsecuente de muerte en agravio del alférez.

Fiscalía sustentó cómo ocurrió el crimen

El Ministerio Público sustentó durante la audiencia de prisión preventiva la información recolectada sobre el crimen entre los cuales están las actas de intervención policial, el certificado de necropsia.

Además, se cuenta con la declaración de testigos, la visualización de los videos de las cámaras de seguridad, las pericias de antropología forense, balísticas forense y residuos de disparo.

Según se expuso, el agraviado y su pareja se encontraban conversando en su camioneta estacionada en la avenida San Pedro cuando fueron rodeados por Alfredo Huaripoma, Máximo López y un cómplice que aún no ha sido capturado.

Los criminales exigieron la entrega de las llaves del vehículo, sin embargo, en un intento por repeler el asalto, el alférez utilizó su arma de fuego y fue acribillado a balazos por los detenidos. Los sujetos huyeron de la escena del crimen y escaparon en un vehículo conducido por Kevyn Gamarra.

