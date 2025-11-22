Surco: PNP desarticulan a 'Los Rápidos de la Panamericana Sur' dedicada al robo agravado

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En el distrito de Surco, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró desarticular una peligrosa organización criminal conocida como 'Los Rápidos de la Panamericana Sur'.

Capturados tras persecución policial

Dos miembros de la banda criminal fueron capturados durante la noche del viernes 21 de noviembre tras una persecución policial por la Panamericana Sur.

A los detenidos se les imputa el delito contra el patrimonio y robo agravado. Ello, luego que una agente policial quien se encontraba fuera del servicio policial fuera interceptada por estos sujetos en inmediaciones del puente Primavera en el distrito de Surco.

Los sujetos llegaron al lugar abordo de un automóvil de color guinda con placa B7D-656. Uno de ellos baja del vehículo y le arrebata el celular a la policía y procede a darse a la fuga, según informó el coronel PNP, Daniel Jorge Jares.

Un patrullero de la zona se percató del robo por lo que procedió a perseguir al vehículo manejado por los delincuentes. En comunicación con la central de radio de la comisaría de Chacarilla se dio paso al Plan Cerco añadiendo un vehículo policial más a la persecución.

A la altura del puente Atocongo, el criminal impacta contra uno de los patrulleros del distrito en su intento por seguir escapando. En ese momento, los efectivos policiales lograron intervenir a los sujetos quienes fueron detenidos en flagrancia delictiva.

Al interior del vehículo se les incautó una réplica de pistola, entre otros artículos. Usaban el automóvil como falso taxi para cometer crímenes para lo cual llevaban un letrero para evadir sospechas.

Los miembros de la banda intervenida tienen como modalidad el raqueteo quienes tenían como principales puntos los puentes anteriormente mencionados, la avenida Javier Prado y diversos puntos de los distritos de Surco, La Molina, Villa María del Triunfo, y San Juan de Miraflores, jurisdicciones desde las cuales tienen la mayor cantidad de denuncias.

Detenidos serán dispuestos al Ministerio Público

Los sujetos intervenidos fueron identificados como José Paúl Saavedra de la Cruz (32), alias 'La Rata' y John Michael Rodríguez Yallico (26), alias 'La Costra', ambos con múltiples antecedentes delictivos.

Alias 'La Costra' estuvo preso en el penal de Lurigancho por tráfico de drogas y robo agravado, además de contar con múltiples denuncias por diversos delitos. Por su parte, alias 'La Rata' cuenta con numerosas denuncias por robo y hurto agravado.

Los dos detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público (MP) luego de concluir con las investigaciones policiales. Diversos denunciantes incluyen el auto usado por ambos delincuentes en diversos crímenes, por lo que se están acercando para reconocer a los sujetos.

Dos de los miembros de la peligrosa banda criminal 'Los Rápidos de la Panamericana Sur' se encuentran bajo investigación policial y serán dispuestos ante el Ministerio Público por cometer delitos contra el patrimonio y robo agravado.