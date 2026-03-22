Caso 'Gardenias': PJ evaluará este lunes 23 de marzo el pedido de Víctor Polay Campos que busca variar orden de prisión preventiva por comparecencia

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) evaluará este lunes 23 de marzo el pedido formulado por la defensa de Víctor Alfredo Polay Campos, la cual busca variar la orden de 18 meses de prisión preventiva que recae en su contra por comparecencia simple en el marco del caso 'Gardenias'.

De acuerdo con la resolución emitida por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, la audiencia virtual se llevará a cabo desde las 9:00 a. m., donde la Sala escuchará la postura de las partes para luego emitir su fallo. Cabe señalar que, el también exlíder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) es por procesado por los delitos de terrorismo agravado y asesinato.

No es la primera vez que quiere evadir a la justicia

Es importante recordar que, el pasado 16 de diciembre del 2025, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó el pedido de prescripción de la acción penal presentada por la parte legal de Polay Campos, quien actualmente se encuentra en la Base Naval del Callao.

Según el fallo emitido por el juez Fernando Valdez Pimentel, no se podía aplicar la Ley 32107 al calificar como crímenes de lesa humanidad los delitos que cometió en complicidad con María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García.

Por el mismo caso en mención, en noviembre del año pasado, el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Lima, presentó acusación y solicitó la pena de cadena perpetua contra Víctor Polay Campos por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado cometidos entre los años 1989 y 1992.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Sala Penal del Poder Judicial evaluará este lunes 23 de marzo la apelación presentada por la defensa de Víctor Polay Campos, que busca dejar sin efecto la orden de 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra por terrorismo agravado y... pic.twitter.com/r2djlRILD0 — Exitosa Noticias (@exitosape) March 22, 2026

Imputaciones de la Fiscalía

De acuerdo con lo señalado la Fiscalía, los miembros del Frente Nororiental del MRTA, liderados por Lino Manrique, ejecutaron a ocho hombres integrantes de la comunidad LGBTI, en la discoteca 'Las Gardenias', ubicada en Tarapoto, región San Martín.

Asimismo, en 1990, los integrantes del mismo grupo subversivo asesinaron a Luis Pinchi, estilista de la mencionada ciudad de la selva peruana. Además, durante los años 1991 y 1992, asesinaron, además, a Silvano Vela y Salomón Pérez, respectivamente.

Según la acusación fiscal, el plan de "limpieza social" de la organización terrorista, aprobado en el II Comité Central del MRTA en 1988, consistía en abatir brutalmente a ciudadanos por razones de su orientación sexual.

El caso se da en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, donde sus deudos esperan que no haya ningún tipo de impunidad hacia el reconocido terrorista.