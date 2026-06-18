Caso Odebrecht: Alejandro Toledo revela nuevas cifras sobre sobornos y ve su próxima su muerte

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente Alejandro Toledo sorprendió durante una audiencia de apelación al revelar que el monto real de los sobornos de Odebrecht es de 45 millones de dólares, cifra superior a la manejada en el proceso judicial, señalando que los fondos permanecen en Zúrich.

Detalles sobre la ruta del dinero

Según el archivo judicial, el exmandatario explicó que el dinero ilícito involucrado asciende a 42 millones de dólares y 3 millones de euros , asegurando conocer al verdadero dueño de los fondos. Busca traer al banquero Urs Fidel Frick para desvincularse de la responsabilidad penal.

"A Dios gracias, hemos tenido acceso al documento en donde dice quién tiene el origen, la ruta y el destino final y el nombre de la persona (...) El dinero está en Zúrich (...) Tenemos el nombre de la persona encargada de la cuenta, el presidente del banco", declaró el exmandatario.

Toledo argumentó que nunca se reunió de manera irregular con empresarios, escudándose en un consejo consultivo previo. La defensa intenta debilitar la tesis fiscal que lo condenó a 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos en este megacaso.

Estado de salud y situación procesal

El exmandatario manifestó ante el juez que padece un cáncer avanzado, lo cual le genera incertidumbre sobre su tiempo de vida tras haber sido extraditado. Esta declaración busca sensibilizar al colegiado ante las duras sentencias que ya pesan sobre su situación legal actual.

"No sé cuántos días más tengo de vida. Usted posiblemente ya sabe por los documentos que se han entregado a usted y a la Corte Suprema", exclamó.

Además, Toledo lleva otra condena de 13 años y cuatro meses por el caso Ecoteva, dictada en 2025. El juez de la causa fue enfático al señalar que el pedido para citar al funcionario suizo debe seguir los canales formales de cooperación judicial internacional.

La estrategia de la defensa pretende demostrar que los fondos tienen un origen distinto al señalado inicialmente. Si logran que el banquero suizo testifique, esperan revelar otros actores involucrados, cambiando la responsabilidad penal impuesta por el Poder Judicial en el juicio principal desarrollado.

Ha llegado el momento de evaluar el indulto humanitario a favor del expresidente Alejandro Toledo, ya cargo la pena que se le impuso por sus actos como alto funcionario del Perú. No podemos permitir que la situación dramática que afronta nos deshumanize, será un acto noble. pic.twitter.com/Spc1tB8S5p — LUIS SOLÓRZANO (@LUIS_SOLORZANOT) June 17, 2026

La sociedad peruana sigue de cerca este proceso histórico. Mientras la defensa intenta introducir nuevos datos, el sistema de justicia avanza en la ejecución de las penas por los graves delitos cometidos durante su gobierno, marcando un precedente fundamental en la lucha contra la corrupción.

Los sobornos de Odebrecht que ascienden a 45 millones de dólares y que se encuentrarían en Zúrich, junto a la actual sentencia judicial contra Toledo, representan un hito crucial en la lucha contra la corrupción, a la espera de nuevas decisiones de la justicia peruana.