Caso JNJ: Aldo Vásquez pide reprogramar audiencia de demanda competencial del Congreso contra el PJ

En exclusiva para Exitosa, el magistrado de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez, anunció que ha solicitado la reprogramación de la audiencia para evaluar la demanda competencial presentada por el Congreso contra el Poder Judicial, la cual estaba prevista para el miércoles 10 de julio.

En una conversación con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el jurista se refirió a las intenciones que tendría el Parlamento Nacional en su contra y en contra de la doctora Inés Tello, quien también cuenta con el respaldo del Poder Judicial.

Aldo Vásquez también reclamó que se está solicitando la postergación de la audiencia que se verá en el Tribunal Constitucional, pues ha solicitado en varias ocasiones participar para ejercer su defensa, pero no ha recibido respuesta.

"Estoy pidiendo cambiar la fecha de la audiencia prevista para mañana porque desde el 2 de mayo he solicitado participar por teléfono y no he recibido confirmación de mi participación", señaló.