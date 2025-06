Caso Katherine Gómez: PJ rechaza apelación para aumentar condena contra Sergio Tarache

En entrevista con Exitosa, la madre de Katherine Gómez criticó que el Poder Judicial rechazara la apelación presentada para incrementar la pena de cárcel de Sergio Tarache, quien actualmente cumple una condena de 26 años por el feminicidio de Katherine en 2023.

Durante diálogo con Jesús Verde para Exitosa Te Escucha, Cynthia Machare expresó su indignación ante esta decisión judicial y además, explicó que el tiempo que habían estimado como pena contra Tarache era de 30 años y 6 meses, sin embargo, se redujo este tiempo a 26 años.

De tal modo, la madre de Katherine Gómez indicó que solicitaron la pena máxima contra el sujeto de nacionalidad venezolana que quemó viva a su hija de tan solo 18 años el 18 de marzo del 2023. En su pedido de pena máxima tomaron el cuenta los hechos que agravaron la situación de Tarache como su fuga hacia Colombia.

En tal sentido, Cynthia Machare precisó que fueron tres jueces del Cuarto Juzgado los que determinaron la reducción de pena hacia Tarache. Según indicó la madre de Katherine Gómez, los magistrados no determinaron pruebas suficientes para revocar la sentencia.

"Yo puedo respetar las leyes, los protocolos, pero ¿quién va a respetar la vida de mi hija? él no respetó la vida de mi hija. Ahora él va a estar preso 26 años, de acá a 24 años él va a salir y yo voy a tener que llorarle toda una vida a mi hija", precisó Cynthia.

De acuerdo a lo mencionado por la madre de Katherine Gómez, el caso pasará a segunda instancia; sin embargo, si la Fiscalía de la Nación alega un desacuerdo, por lo tanto una revisión del caso, este proceso podría durar meses, hasta años. "Lo revisa la Corte Suprema", dijo.

"Yo estoy haciendo trámites del traslado de mi hija, la van a trasladar de nicho y necesito que se cierre el caso, por eso yo ya hice lo que pude, no estoy satisfecha, estoy indignada, pero ya no me queda de otra", enfatizó la madre de la joven víctima de feminicidio.