Caso Odebrecht: Perú recupera S/22 millones por séptima cuota de reparación civil

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) dispuso que se ejecute el cobro de S/ 22 millones por concepto de la séptima cuota de reparación civil de la empresa Odebrecht a favor del Estado peruano.

Cabe señalar que, el mencionado pago se efectuó a través de los fondos del Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR), constituido en el marco de la Ley 30737, conforme al cronograma de cuotas anuales establecido en el Acuerdo de Beneficios y de Colaboración Eficaz, firmado entre las partes.

¿Cuánto ha cobrado el Estado a la fecha?

De acuerdo con lo informado por el MINJUSDH, el Estado peruano ha cobrado a la fecha S/ 277 millones por concepto de reparación civil, puesto que, hasta el año 2024 ya había recuperado una suma ascendente a S/ 255 millones.

Es importante mencionar que, el Acuerdo de Colaboración Eficaz, estableció que la empresa brasileña Odebrecht debe indemnizar al Estado peruano con S/ 760 millones (S/ 610 millones más S/150 millones de intereses legales, aproximadamente).

Sobre los proyectos por los cuales se ejecutan los cobros, son los siguientes: Carretera Interoceánica Sur, Tramos 2 y 3, Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 1 y 2, Vía de Evitamiento del Cusco y Vía Costa Verde - Tramo Callao, en todos ellos, la transnacional admitió haber realizado pagos ilícitos para adjudicarse con sus licitaciones.

Otro caso similar

En junio último, el MINJUSDH dispuso la ejecución del cobro de cuatro millones de soles a la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), correspondiente a la cuota inicial del pago de reparación civil fijada a favor del Estado peruano, siendo el total a pagar la suma de S/. 181'173,225.65.

Esta figura se enmarca en la participación de la citada compañía en actos de corrupción, vinculados a la ejecución de 53 proyectos de inversión pública en distintas regiones del país.

El cronograma de 12 cuotas anuales fue fijado en el Acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios suscrito entre la constructora, el Equipo Especial del Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, aprobado por el Quinto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Silvana Carrión, exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, precisó que este es el quinto acuerdo con una empresa dentro de los procesos judiciales que involucran a firmas peruanas por haber incurrido en hechos de corrupción.

De esta manera, el Estado continúa con la ejecución de cobros por concepto de reparación civil a las empresas que admitieron participación en actos de corrupción en obras públicas.