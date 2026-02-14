Autobús chocó contra un camión en carretera: Reportan al menos cinco muertos y más de 20 heridos

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia en carretera. Lamentablemente, se reportaron al menos cinco fallecidos y varios heridos por el choque entre un autobús y un tractocamión. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente.

De acuerdo a los primeros reportes, un autobús de la empresa Tufesa, con pasajeros a bordo, se encontraba por el kilómetro 118 de la carretera Sonoyta-Caborca, una vía federal que conecta el noroeste de Sonora con la frontera con EE. UU., cuando de pronto el conductor perdió el control invadiendo el carril contrario e impactando casi de frente contra un tractocamión.

Tras la colisión, el tractocamión avanzó alrededor de 500 metros hasta volcarse sobre un puente. El conductor de esa unidad fue rescatado con lesiones graves. Hasta el lugar del accidente se desplegó un operativo con personal de Cruz Roja, bomberos, Policía Municipal y Protección Civil mexicana, quienes realizaron maniobras para ayudar a los heridos.

De acuerdo a los reportes oficiales, los lesionados serían al menos 25 personas, de las cuales nueve continúan recibiendo atención médica y están "fuera de peligro"; y el saldo de las víctimas mortales, de cinco. La zona fue acordonada para permitir las labores de rescate y peritaje, lo que generó cierres parciales a la circulación durante varias horas, en la mañana del último viernes 13 de febrero.

"Cuerpos de emergencia y seguridad atendieron de manera inmediata un accidente entre un autobús y un tractocamión en el kilómetro 118 del tramo Sonoyta-Caborca. De forma preliminar se reportaron cuatro personas sin vida y 25 lesionadas, quienes fueron trasladadas oportunamente a hospitales para su atención médica", comunicó Protección Civil, antes de confirmar el deceso de una quinta persona.

Autoridades lamentan el accidente en Sonora

A través de un comunicado, la empresa de transporte Tufesa detalló que su conductor se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica y reconoció su "esfuerzo para mantener el control de la unidad ante una situación crítica". Asimismo, resaltó que colaborarán con las autoridades en las investigaciones que ayuden a esclarecer las circunstancias del accidente.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expresó en una publicación en X sus "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos" de las víctimas del choque mortal.

"Expreso mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las personas que lamentablemente perdieron la vida en el accidente ocurrido la mañana de hoy en la carretera Caborca-Sonoyta", publicó el mandatario en sus redes sociales.

Investigan las causas del accidente en carretera

Finalmente, medios locales informaron que las autoridades estatales y federales iniciaron las investigaciones para determinar con precisión las causas del siniestro vial y deslindar responsabilidades. Cabe destacar que el tramo Sonoyta-Caborca forma parte de una ruta utilizada por transporte de carga y autobuses de pasajeros.

