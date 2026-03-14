'El Zurdo': PJ dictó siete meses de prisión preventiva a sujeto vinculado a ataque a discoteca Dalí

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictó siete meses de prisión preventiva contra Steven Fabián Minchola Rosario de 22 años, conocido como 'El Zurdo', vinculado al ataque a la discoteca Dalí en Trujillo. También estaría implicado en un atentado contra el Ministerio Público en enero del 2025, así como a otros locales nocturnos.

Siete meses de prisión preventiva

Desde Trujillo, la Corte Superior de Justicia de La Libertad dictó siete meses de prisión preventiva en contra de Steven Fabián Minchola Rosario, conocido en el mundo criminal como alias 'El Zurdo' y vinculado a la organización criminal 'Los Pulpos'.

Ello, mientras continúan las investigaciones por su presunta participación en el ataque con granada de guerra en la discoteca Dalí que dejó más de 50 personas heridas a una semana de la comisión del acto criminal.

Actualmente, este sujeto se encuentra detenido en el establecimiento penitenciario El Milagro, lugar donde permanecería recluido lo que dure su medida preventiva.

Según las investigaciones del Ministerio Público, al interior del club nocturno se encontraban una gran cantidad de jóvenes e incluso tres menores de edad. Producto del ataque con explosivo, seis personas continúan hospitalizadas y dos se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Este ataque criminal estaría vinculado a la organización criminal 'Los Pulpos', banda criminal que causa el terror constante en la región de La Libertad ante el desborde criminal que no ha podido ser contralado por su gobernador.

Vinculado en otros ataques extorsivos

Según las autoridades, alias 'El Zurdo' habría tenido participación directa con el atentado contra la discoteca Dalí, pero este no es el único hecho vinculado a los delitos de extorsión, sicariato y atentados con explosivos.

De acuerdo a la investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP), el sujeto capturado también estaría vinculado a otros hechos delictivos en la ciudad de Trujillo.

Entre los hechos criminales se encuentran el ataque a la sede del Ministerio Público ocurrido en el mes de enero del 2025 característico por la gran violencia con la que actuaron los criminales.

También es vinculado en uno de los más recientes atentados en Trujillo registrado en la discoteca Monasterio. No se descarta su participación en otros locales nocturnos.

Los constantes ataques contra clubes nocturnos dan cuenta de parte del modus operandi de la banda criminal, además del nivel de peligrosidad perpetuado en la ciudad norteña.

Mientras las investigaciones continúan, alias 'El Zurdo' permanecerá siete meses en prisión preventiva tras disposición del Poder Judicial. La PNP está tras los pasos de sus cómplices.