Suboficial PNP es asesinado durante partido de fútbol en Comas: Fiscalía inició investigación por homicidio

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Un suboficial de la PNP fue asesinado a balazos durante un partido de fútbol en una losa deportiva ubicada en el distrito de Comas. Según las primeras versiones, un sujeto armado ingresó al lugar y le disparó a quemarropa. Ahora, la Fisalía inició una investigación por homicidio para esclarecer los hechos.

Fiscalía inició investigación por homicidio de suboficial PNP

Tras este atentado que acabó con la vida del suboficial PNP Jairo Fernando Gamboa Tineo, de 32 años, cuando se encontraba de franco disfrutando de un momento de recreación junto a amigos y familiares, la Tercera Fiscalía Penal de Lima Norte (Tercer Despacho) inició una investigación preliminar por el delito de homicidio.

Asimismo, mediante una publicación en sus canales oficiales, el Ministerio Público indicó que ha dispuesto que la División de Investigación de Homicidios de la PNP reciba las declaraciones de familiares y testigos.

Además, recabe el protocolo de necropsia, los registros de cámaras de seguridad e informes periciales, realice la visualización del teléfono del occiso y la inspección técnico policial, entre otras diligencias con la finalidad de identificar y ubicar a los responsables del asesinato del integrante de la PNP.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Penal de Lima Norte (Tercer Despacho) inició investigación preliminar por el delito de homicidio en agravio de suboficial PNP Jairo Gamboa (32), quien fue acribillado al interior de una cancha deportiva, en Comas.



▶️ Asimismo, dispuso que la... pic.twitter.com/Kwr1weG9Xl — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 14, 2026

Suboficial PNP es asesinado durante partido de fútbol en Comas

La ola de inseguridad continúa flagelando a la capital, esta vez en una losa deportiva, ubicada en el distrito de Comas, en plena la avenida Prolongación Trapiche, se registró un fatídico hecho en el que suboficial PNP Jairo Fernando Gamboa Tineo fue acribillado a balazos mientras disputaba un partido de fulbito con amigos y familiares.

De acuerdo a los testigos del hecho que se suscitó la noche del viernes 13 de marzo, la víctima que trabajaba en la comisaría de El Progreso, de manera rauda un sujeto que llegó a bordo de una motocicleta entró al recinto se acercó a Gamboa Tineo y, sin mediar palabra, abrió fuego al menos en tres oprotunidades en la cabeza.

🔴🔵 Un suboficial de la PNP fue asesinado por un sujeto mientras jugaba fútbol en una losa deportiva de Comas. Sus familiares aseguraron que no recibía amenazas y exigieron justicia.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/UvTLMe8Cxk — Exitosa Noticias (@exitosape) March 14, 2026

El tío del occciso conversó en exclusiva con Exitosa y brindó mayores detalles sobre el lamentable hecho de sangre en el que murió su sobrino, sobre el cual se conoció que deja en orfandad a una menor de dos años.

"Vino un hombre con la cara cubierta y de frente se fue hacia donde estaba mi sobrino. Yo reaccioné cuando escuché los disparos. Hizo más de seis disparos en la cabeza y en el pecho (...) Pido al presidente que encuentren al hombre que ha hecho esto", sostuvo.

Como vemos, luego de que un suboficial fue asesinado a balazos durante un partido de fútbol en el distrito de Comas, la Fiscalía inició una investigación preliminar por el delito de homicidio para poder esclarecer los hechos.