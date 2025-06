Delia Espinoza no debería de ser detenida, afirma Elio Riera: "No sería lo correcto"

El abogado de Enma Benavides, Elio Riera, manifestó su postura sobre la actual crisis en el Ministerio Público y afirmó que no considera que sería "lo correcto" detener a la fiscal Delia Espinoza alegando que se trataría de un acto "exagerado".

Durante una entrevista para Canal N, el letrado aclaró que Espinoza sí habría incurrido en una omisión del deber funcional al no permitir que Patricia Benavides complete las funciones que le corresponden como fiscal.

"(¿Para usted quién es la fiscal de la Nación?) Patricia Benavides. Ahora, si corresponde o no detener en flagrancia a otra fiscal, yo considero que es exagerado. No sería lo correcto. En el caso en concreto, también existió una omisión del deber funcional de no permitir a la doctora Patricia Benavides que pudiera completar las funciones que como fiscal le corresponden", declaró para el medio local.