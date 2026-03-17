Delia Espinoza: JNJ ratifica su destitución como fiscal suprema y declara infundada apelación

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia reconfirmó la decisión de destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema al declarar infundada su apelación contra la sanción impuesta en enero del 2026.

Apelación infundada

Espinoza había apelado la decisión de la JNJ de destituirla como fiscal suprema tras incurrir en faltas graves al no ejecutar la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación en junio del 2025.

La medida se da luego de un proceso disciplinario que comenzó en septiembre del año pasado y que se mantuvo en constante evaluación, incluso luego de que el Congreso inhabilitara a Espinoza en diciembre del 2025. Con esta resolución, la magistrada queda apartada de forma definitiva del Ministerio Público y pierde la posibilidad de continuar ejerciendo como fiscal de la Nación.

El informe de la ponente María Teresa Cabrera concluyó que Espinoza cometió tres faltas: El no ejecutar la reposición de Benavides pese a la orden expresa de la JNJ, el no recibir ni canalizar de forma inmediata el requerimiento de Benavides el 16 de junio del 2025 y el permitir la presencia de personal fiscal y administrativo en los pasillos del Ministerio Público durante la vigilia de ese mismo día.

Delia Espinoza inhabilitada por 10 años

En diciembre del 2025, Espinoza fue inhabilitada por 10 años en el ejercicio de la función pública por el Congreso, en paralelo se había aprobado levantar el fuero de Espinoza para permitir su procesamiento penal por la presunta comisión de cuatro delitos vinculados a la elaboración de un reglamento cuestionado en el Ministerio Público.

Sin embargo, el segundo pedido que afrontaba por haber presentado una denuncia constitucional contra varios congresistas que aprobaron una ley, fue desestimada este último 12 de marzo, pues no alcanzó los votos necesarios.

Paralelo a estos procesos el último 14 de marzo se confirmó que Espinoza venció a Humberto Abanto y se logró posicionar como la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028.

Tras realizarse el escrutinio de la totalidad de actas, se contabilizaron 29,371 votos a favor de Espinoza Valenzuela; frente a los 16,591 votos obtenidos por Abanto Verástegui. De esta forma, la exfiscal de la Nación obtuvo la mayoría de votos que la eligen como nueva decana.

También se informó que se registraron 303 votos en blanco, mientras que 2 636 fueron declarados votos nulos. Al concluir con el cómputo de las actas, se indicó que 48 901 miembros participaron de estos comicios.

Es así que la Junta Nacional de Justicia ratificó la destitución de Delia Espinoza como fiscal suprema al declarar infundada su apelación a la medida.