Los Cuellos Blancos del Puerto: Tomás Gálvez remueve a fiscal a cargo de carpeta fiscal en su contra

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, continúa realizando cambios en el Ministerio Público, pues en esta oportunidad removió al fiscal que tenía a su cargo la carpeta fiscal en su contra por el caso Los Cuellos Blanco del Puerto, en la que era investigado.

Cambios en el Ministerio Público

A través de la resolución 3683-2025-MP-FN, se dio por concluido el nombramiento de Juan Paúl Ramos Navarro como fiscal adjunto supremo provincial de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Según el documento, la medida se da porque el nombramiento del fiscal se dio con "retención de su cargo de carrera", por lo que se opta por designarlo a una fiscalía de acuerdo a su título de nombramiento. En su lugar nombrar a la abogada Rudy Angélica Córdova Rosales, fiscal adjunta superior provisional del Distrito Fiscal de Sullana.

Comparado a otros cambios, en este no se da mayor detalle de la razón del cambio, sin embargo, es de resaltar que Ramos estaba a cargo de la carpeta fiscal 17-2022, en la que se investiga el nombramiento de Tomás Gálvez como fiscal supremo, pues se presume que interfirió la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Investigación en curso

Como se recuerda, Tomás Gálvez es investigado en la carpeta fiscal, junto al exjuez supremo César Hinostroza, el exjuez supremo Ángel Romero, el empresario Américo Mendoza y el exalcalde de Olmos Willy Serrato.

Juan Ramos Navarro tenía la labor de desarrollar un informe que se elevaría a la Fiscalía de la Nación con el fin de que se autorice la acción penal contra Gálvez y otros implicados. Ello, debido a que en casos contra operadores de justicia, los fiscales se ven impedidos de formalizar directamente la investigación preparatoria sin una autorización de la Fiscalía de la Nación.

El plazo de la investigación preliminar por su nombramiento como fiscal supremos finalizó en agosto del 2025, por lo que Ramos debía presentar el informe para que se decida la formalización de la investigación. Sin embargo, en la situación particular actual, por ser Tomás Gálvez el fiscal de la Nación, él iba a tener que decidir si se formalizaba o no.

El cambio en la Fiscalía dispone que Juan Ramos Navarro regrese a su cargo de fiscal adjunto superior titular penal de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelación de Sullana. Ello debido a que decidió remover de su cargo al fiscal encargado de la carpeta que lo investiga por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.