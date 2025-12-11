Tomás Gálvez anuncia la desactivación de Equipos Especiales: "Ya han cumplido su ciclo"

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, anuncia la desactivación de los Equipos Especiales Lava Jato, EFFICOP y Cuellos Blancos en las próximas semanas.

De evaluación a eliminación

Como se recuerda, desde que asumió el cargo se esperaba la desactivación de los Equipos Especiales, pues Gálvez había mostrado muchas veces su desacuerdo con estos grupos de trabajo del Ministerio Público. Con el pasar de los meses solo se había planteado una evaluación del costo y desempeño de estos equipos, sin embargo, finalmente anunció que tomó la decisión en entrevista en Canal N.

"Como ya lo he dicho en múltiples oportunidades, los Equipos Especiales son siempre temporales. Yo creo que ya han cumplido su ciclo y calculo que en los próximos días debe desactivarse", informó.

Detalló que la medida no se podría aplicar antes del 2026 debido a que en este corto periodo hay mucha carga laboral y se negó a dar una fecha exacta indicando que se dará en "las próximas semanas". Como consecuencia todos los equipos, según indicó, serían desactivados.

"Lo vamos a hacer en la Junta [de Fiscales Supremos], pero si no lo hace la Junta lo hago yo como fiscal de la Nación. [¿Tiene la potestad?] Sobrado, sí. [¿No tiene que pasar por votación de la JFS?] Queremos ser democráticos y tomar una decisión en la Junta, pero si no fuera es competencia de la Fiscalía", reveló.

Consideró que, ante posibles críticas por debilitar el sistema de justicia, sostuvo que cualquier de sus decisiones será cuestionada por un "sector que proteger a Odebrecht", pero habrá otro grupo que lo reconocerá y "alabará". Asimismo, no dudó en afirmar que el Equipo Especial Lava Jato protegió a la empresa brasileña.

Luis Arce regresa como fiscal supremo

Por otro lado, Gálvez confirmó que Luis Arce Córdova será reincorporado como fiscal supremo titular este viernes 12 de diciembre, pues informó que él mismo ha firmado la resolución correspondiente tras ser notificados por la Junta Nacional de Justicia.

Recordemos que Arce fue involucrado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y en denuncias de presunto enriquecimiento ilícito, pero pese a ello volverá a la Fiscalía de Familia tras una orden judicial. Gálvez aseguró que no será ubicado en ninguna fiscalía vinculada a los casos por los que se le investiga.

Sumado a ello se refirió a la inhabilitación por 10 años contra Delia Espinoza, lo que calificó como una medida "excesiva" de parte del Congreso, pero reconoció que está obligado a formalizar la denuncia penal enviada por el Parlamento.

Es en medio de estas declaraciones que el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, anunció que se desactivarán los Equipos Especiales próximamente.