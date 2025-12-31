Golpe al crimen: Dictan cadena perpetua para 5 miembros de 'Los Angelitos de Pachacútec'

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Cinco integrantes de la organización criminal 'Los Angelitos de Pachacútec' fueron condenados a cadena perpetua por cometer delitos de extorsión y sicariato en agravio de empresas constructoras en el distrito de Ventanilla.

Otros seis integrantes de la red criminal recibieron condenas de 35 años de pena privativa de la libertad. De esta manera, se obtuvieron condenas con penas efectivas para 11 imputados en total.

Condenados a cadena perpetua

El Poder Judicial (PJ) dictó siete penas de cadena perpetua para cinco integrantes de la organización criminal 'Los Angelitos de Pachacútec', red criminal que operó entre julio de 2017 y mayo de 2021 en el sector de Pachacútec, en Ventanilla.

Según la investigación fiscal, a cargo del fiscal provincial Christian Santamaría Zavala, la red criminal conformaron un falso sindicato de trabajadores que obtuvo el control de obras de construcción civil. La banda criminal generó control territorial y económico mediante el cobro de cupos y amenazas directas a los ingenieros, administradores y responsables de las obras.

El Ministerio Público demostró que 'Los Angelitos de Pachacútec' constituyeron e inscribieron una asociación sindical que era utilizada como fachada en la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp). Esta asociación tenía como finalidad otorgar la apariencia de legalidad para encubrir sus actividades ilícitas.

Condenados por extorsión y sicariato

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Primer Equipo) probó que siete obras públicas fueron víctimas de la extorsión por parte de 'Los Angelitos de Pachacútec'. Entre las obras se encontraban proyectos de infraestructura educativa, vial, espacios públicos, infraestructuras de telecomunicaciones y servicios de salud.

Con el monto obtenido producto de la extorsión, la organización criminal constituyó una fuente ilícita de financiamiento para la continuidad de sus operaciones criminales.

Adicionalmente, se acreditó la responsabilidad penal de esta red criminal en dos hechos de sicariato vinculados a disputas de poder. Los dos asesinatos corresponden a la de David García Vásquez, exintegrante de la organización criminal y exvicepresidente de la asociación de fachada; y de, Herman Malta Nina, considerado una amenaza para los intereses ilícitos del grupo criminal.

Entre las evidencias presentadas por la Fiscalía se presentaron declaraciones testimoniales, interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, entre otras pruebas que acreditaban la existencia de la organización criminal.

Parte de la sentencia incluye el pago de la recuperación civil por un monto de S/ 6 681 978.50 a favor de las víctimas. Como para de la resolución se dio la inhabilitación para manejar armas de fuego y conducir vehículos por el plazo de 10 años.

