Fiscalía solicita comparecencia con restricciones para chofer que atropelló y mató a menor en Gamarra

Cuando solo faltaban unas horas para la llegada del 2026, un camión de caudales, que circulaba por Gamarra, atropelló y mató a un niño de solo dos años quien intentaba cruzar la pista. De acuerdo al testimonio de los testigos, el conductor ni siquiera se habría percatado de esta desgracia hasta que fue alertado por la gente metros más adelante.

Como era de esperarse, la madre de la menor exigió a las autoridades que la empresa Hermes se haga responsable de lo sucedido y que el chofer sea encarcelado de manera inmediata por arrebatarle la vida al último de sus hijos.

Fiscalía solicita comparecencia con restricciones

Pese a que este lamentable accidente dejó una víctima mortal, la Fiscalía considera que no es necesario pedir prisión preventiva para el conductor de este camión de caudales ya que ha solicitado comparecencia con restricciones contra el acusado por el delito de homicidio culposo, es decir que continuará en libertad mientras duren las investigaciones, aunque deberá de cumplir una serie de restricciones.

A través de un comunicado, el Ministerio Público concluyó que el chofer, identificado como Benjamín Rojas de 31 años, no tuvo la principal responsabilidad en esta desgracias ya que el menor cruzó de manera imprudente colocándose en la trayectoria del camión.

Precisamente, la Fiscalía también indicó haber solicitado el embargo del vehículo responsable, además de incorporar como tercero responsable en el caso a la empresa Hermes con la finalidad de que se hagan responsables del pego de una reparación civil a la familia.

"A través de estas restricciones solicitadas (no ausentarse de su localidad de residencia, acudir cada 30 días al Juzgado, entre otras), se busca asegurar un eventual pago de indemnización a los padres y familiares del fallecido, así como evitar otro accidente similar en el área por parte del investigado y la empresa incorporada como tercero civil responsable", indicó.

El conductor también es padre

Horas antes de este pronunciamiento del Ministerio Público, el abogado de la empresa de seguridad habló con los medios de prensa dejando en claro que el chofer también es padre y que se encontraba completamente afectado por la situación que se vive. Por ello, pidió a las autoridades que pueda seguir las investigaciones en libertad.

"El conductor es un ser humano, él está sumamente afectado porque el es padre de familia también y está conmocionado con lo que ha ocurrido", precisó.

