Fiscalía abre investigación contra sujeto que prendió fuego a su pareja en Barrios Altos

Se ha iniciado una investigación preliminar a Rafael Hilario Guido, el sujeto que prendió fuego a su pareja en Barrios Altos. La Fiscalía de la Nación lo acusa del presunto delito de tentativa de feminicidio contra la madre de sus tres menores hijos el pasado 25 de diciembre, en plena celebración de la Navidad.

Inspeccionarán lugar de los hechos

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Tercer Despacho) han comenzado las indagaciones. Hilario Guido agredió físicamente a su pareja y luego le roció gasolina antes de prenderle fuego cerca de las 7.00 de la mañana.

Estas diligencias están a cargo de la fiscal provincial Giannina Elizabeth Luna Gamarra, quien tiene la tarea de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales contra el acusado. Se ha dispuesto la constatación e inspección técnico policial del lugar donde ocurrió el incidente, en la cuadra 14 del jirón Ancash.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres investiga a un sujeto por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja.



✅ Según la investigación, a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia... pic.twitter.com/zOcgEQvrSG — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 29, 2025

Para esto habrá una intervención fiscal, que recopilará las declaraciones de testigos y efectivos policiales que intervengan, así como la verificación y recepción de registros de las cámaras de seguridad de los exteriores del inmueble. Otras diligencias pertinentes se llevarán a cabo para determinar el grado de culpabilidad del investigado.

"Con estas acciones, el Ministerio Público reitera su compromiso con la persecución de los delitos de violencia contra las mujeres y continúa recabando todas las pruebas necesarias para determinar las responsabilidades y lograr la sanción penal correspondiente", indica el comunicado de la Fiscalía.

Mujer ingresó a UCI

La agraviada tuvo que ser internada en la Unidad de Cuidados de Intensivos (UCI) del Hospital Arzobispo Loayza en el Cercado de Lima. Debido a las quemaduras que sufrió en varias partes del cuerpo, como el rostro, el cual según un familiar que ingresó a verla, estaba hinchado, por lo que su recuperación tomaría tiempo.

El sujeto se encuentra actualmente prófugo de la justicia, sin ser ubicado por la Policía Nacional cuando unos efectivos fueron hasta su domicilio. Allegados de la víctima han pedido a las autoridades que den con su paradero para que afronte el proceso y asuma sus responsabilidades.

