Poder Judicial sentencia a 17 años de prisión a tres extranjeros que enviaban drogas desde el Callao

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Por enviar remesas de drogas desde el puerto del Callao, el Poder Judicial ha dictado una sentencia condenatoria de 17 años contra tres ciudadanos extranjeros. Se trata de una mujer y dos hombres que pertenecían a una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes.

Tenían conexiones en Perú

El Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Callao consiguió que se condene a Frederic Dewald, Francis Toupin y Andrea Bajak, oriundos de Canadá. Cayeron por el delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas.

De acuerdo a la imputación presentada por el fiscal adjunto provincial Moisés Anchahua Mantilla, Dewald se encargó de gestionar el traslado de 98.31 kilos de cocaína desde almacenes ubicados en los distritos de Villa el Salvador y Chorrillos. Para su transporte se acondicionaron en cajas chinas, adornos, tubos de cortinas y un maletín.

La investigación determinó que las sustancias ilícitas fueron proveídas por Jordi López desde el valle del Monzón, provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco. Este individuo estaba coacusado en el caso y ya había sido sentenciado con anterioridad.

Además de los 17 años de prisión que recibieron los tres ciudadanos canadienses, deberán pagarle al Estado una reparación civil por el delito cometido. Dewald deberá abonar 700 mil soles, mientras que Toupin y Bajan 350 mil cada uno.

Cabe precisar que en mayo del 2025 se sentenció a 14 años y seis a meses a varios implicados que se acogieron al mecanismo de colaborador eficaz. Ellos son Pedro Hoyos y Luis Chacín, de nacionalidad venezolana, socios de Dewald y Lenin Trauco, quien hacía y soldaba las estructuras metálicas.

Detención ocurrió en 2023

En febrero del 2023 un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Real Policía Montada de Canadá, logró la detención de nueve personas en un megaoperativo realizado en ambos países. Varios de los sentenciados se encontraban en la intervención.

Los estupefacientes que salían camuflados desde el primer puerto tenían como destino el país norteamericano mencionado y el continente europeo. Autoridades hacían seguimiento a 'Los Nórdicos' por envíos masivos de clorhidrato de cocaína entre junio del 2022 y enero del 2023.

