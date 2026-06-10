Regidora de Veintiséis de Octubre se entrega a la justicia tras ser vinculada en asesinado de alcalde

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La regidora Patricia Niño se entregó de manera voluntaria a la Unidad de Flagrancia Delictiva en Piura para responder ante la justicia. Esta medida es tras la orden preliminar por siete días en el marco de la investigación por el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle.

La presentación de la funcionaria ante las autoridades se realizó en el complejo judicial local, generando una gran expectativa en la población. La regidora, quien enfrenta graves acusaciones, decidió someterse al proceso judicial vigente para enfrentar las diligencias dispuestas por el Ministerio Público y la policía.

Implicancias legales y testimonios clave

La situación legal de la regidora se complicó luego que un presunto sicario detenido hiciera declaraciones en su contra. Según el general PNP Víctor Revoredo, afirmó haber recibido dinero de la regidora para realizar el seguimiento previo al crimen contra el alcalde.

El juez de Flagrancia, Junior Ríos Olivos, dispuso el traslado inmediato de la funcionaria a una dependencia policial luego de su entrega voluntaria. La defensa legal de la investigada, encabezada por Jorge Díaz Campos, sostiene que su clienta decidió colaborar con la justicia.

A su vez, la fiscalía evalúa si los elementos presentados serán suficientes para solicitar medidas más severas con la investigada. Por ello, ella permanecerá bajo custodia mientras se realizan las investigaciones a los vínculos que habría mantenido con los presuntos sicarios.

Contexto del asesinato en Piura

El crimen contra el alcalde Víctor Hugo Febre ha generado una enorme conmoción en el distrito de Veintiséis de Octubre. Este caso revive un el intenso debate acerca de los niveles de inseguridad que actualmente afectan a los funcionarios públicos.

Las autoridades mantienen bajo detención preliminar a otros sospechosos vinculados a este homicidio, incluyendo a William Hernández Engosa. La PNP continúa recolectando las pruebas necesarias para determinar con precisión el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en este hecho.

La investigación continúa en curso bajo estricta supervisión del Ministerio Público para determinar la autoría intelectual del asesinato del alcalde. La entrega de la regidora marca un punto en este proceso judicial que mantiene en vilo a toda la comunidad piurana.

El equipo de investigación policial sigue analizando el material probatorio obtenido durante los últimos días. La prioridad actual de las autoridades es el garantizar la transparencia del proceso mientras se sigue que la búsqueda de otros posibles implicados que podrían estar vinculados al crimen.