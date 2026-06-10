Segunda vuelta: Personero fue sentenciado a cuatro años de prisión por robar 261 cédulas en Arequipa

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La segunda vuelta de las elecciones generales realizada el último domingo 7 de junio continúa dejando situaciones llamativas. Esta vez, en Arequipa, el personero de una organización política fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad por haber robado 261 cédulas tras finalizar la jornada.

Personero sentenciado por robar 216 cédulas en segunda vuelta

De acuerdo a la información, Miguel Tupayachi, ligado a Juntos por el Perú, se llevó este material clave del Colegio Mario Vargas Llosa, ubicado en el distrito de Mariano Melgar. El hecho pudo concretarse en un descuido del personal de ONPE y el JNE luego de haber finalizado el conteo de votos.

Así lo dio a conocer el fiscal superior, Roberto Reynaldo Román, quien señaló que el sujeto logró ser capturado porque volvió al centro de votación a reclamar donde se encontraban dichas cédulas a pesar de habérselas sustraído y luego ir a su domicilio.

"Esta persona estaba en calidad de personero y en un acto de descuido del personal de ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones, dejaron sola a esta persona y extrajo estas cédulas. La persona fue detenida cerca de las 22:40 porque va a su casa, dejó las cédulas y luego regresa al centro de votación, para cuestionar donde estaban las cédulas", indicó el integrante del Ministerio Público.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Arequipa, el Poder Judicial sentenció a Miguel Tupayachi, personero que sustrajo 261 cédulas de votación durante la segunda vuelta electoral. Si bien su condena inicial fue de 4 años de cárcel, la sanción fue convertida a 208 jornadas de prestación de... pic.twitter.com/tH930jwYdZ — Exitosa Noticias (@exitosape) June 10, 2026

Precisamente, la investigación estuvo a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Arequipa agilizando las diligencias y logrando una sentencia favorable por parte del Poder Judicial.

Se transformará en jornadas de servicio a la comunidad

El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa, Walter Marroquín Aranzamendi, fue el que condenó a cuatro años de pena privativa de libertad al acusado al ser hallado culpable del delito de atentado contra el derecho de sufragio.

Sin embargo, esta condena se transformará en 208 jornadas de servicio a la comunidad luego que en la audiencia el imputado se acogió a la terminación anticipada y reconoció los hechos. A su vez, se ordenó el pago de S/2000 por concepto de reparación civil a favor de la Procuraduría Pública de la ONPE.

Finalmente, las autoridades dejaron en claro que la sustracción de este material no afectó en nada los resultados electorales ya que el conteo de dicha mesa ya había sido finalizado.

En resumen, el personero Miguel Tupayachi fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad, transformada a 208 jornadas de servicio a la comunidad tras robar 261 cédulas de votación en la segunda vuelta.