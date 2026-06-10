Pedro Castillo seguirá en Barbadillo: Rechazan sexto pedido de indulto para el expresidente

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia resolvió declarar inadmisible el sexto pedido de indulto presentado a favor de Pedro Castillo Terrones, expresidente condenado a más de 11 años de prisión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Con esta decisión, Castillo continuará cumpliendo su condena en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido desde hace más de tres años.

Un sexto pedido

El recurso fue ingresado el 19 de mayo de 2026 por la defensa del exmandatario, alegando razones humanitarias y cuestionando evaluaciones médicas realizadas por EsSalud.

Sin embargo, la Comisión concluyó que el expediente no cumplía con los requisitos formales establecidos en la normativa vigente. Este pedido se suma a otros cinco anteriores, todos rechazados o declarados inadmisibles, lo que refleja la estrategia de insistencia de la defensa en la vía administrativa.

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Comisión de Gracias Presidenciales rechazó sexto pedido de indulto presentado por la defensa de Pedro Castillo



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La Comisión sesionó el miércoles por la tarde, en medio de un contexto político marcado por el escrutinio electoral de la segunda vuelta presidencial. Pese a la renuncia de uno de sus integrantes semanas atrás, el grupo técnico evaluó el expediente y determinó que no correspondía abrir un procedimiento de fondo.

Según fuentes de Canal N y Perú21, la cartera de Justicia habría declarado entonces inadmisible la solicitud, cerrando así cualquier posibilidad de revisión adicional.

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