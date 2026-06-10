Richard Concepción Carhuancho: JNJ suspende al juez por seis meses mientras afronta proceso disciplinario

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió suspender preventivamente por un periodo de seis meses al juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mientras se desarrolla el procedimiento disciplinario que podría derivar en una sanción mayor. La medida fue aprobada por mayoría durante una sesión del pleno realizada este miércoles.

Cuestionamientos por actividades fuera del despacho judicial

El proceso disciplinario contra Concepción Carhuancho se originó por una serie de hechos que la JNJ considera materia de investigación. Entre ellos figura la exhibición de una diapositiva con la imagen de Nicanor Boluarte durante una exposición académica, así como la solicitud para retirar parte del registro audiovisual de dicha presentación. También se evalúan sus participaciones como expositor en instituciones privadas y su interpretación de la canción "Triciclo Perú" durante un evento jurídico.

Durante la audiencia del 26 de mayo, el juez estuvo presente, aunque no realizó declaraciones, y su defensa estuvo a cargo del abogado Juan Monroy. La defensa argumentó que la Ley de la Carrera Judicial permite la participación de magistrados en conferencias y que no existen antecedentes de sanciones por dictar charlas en institutos privados. Además, sostuvo que la advertencia de la JNJ sobre este tipo de conductas fue emitida después de los hechos y carece de rango normativo.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Junta Nacional de Justicia, aprobó la suspensión preventiva del juez Richard Concepción Carhuancho por un plazo de seis meses. El magistrado que estaba a cargo de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada quedará aparto de... pic.twitter.com/f72MKTNQ2W — Exitosa Noticias (@exitosape) June 10, 2026

Detalles de la Medida cautelar contra Concepción Carhuancho

La medida cautelar contra el magistrado quedó formalizada a través del Memorando N° 001064-2026-SG/JNJ, remitido por la secretaria general de la JNJ, Melody del Carmen Fuentes Jara, a la dirección de Procedimientos Disciplinarios.

De acuerdo con este documento, la decisión se tomó durante una sesión plenaria extraordinaria realizada el pasado 8 de junio de 2026. En dicha reunión se evaluó la propuesta de suspensión preventiva contenida en el Informe N° 25-2026-MTCV-JNJ, elaborado originalmente por la consejera instructora María Teresa Cabrera Vega.

Memorando

El documento de la JNJ detalla que la suspensión por seis (6) meses responde a los cargos 1 y 2 materia de la imputación disciplinaria. Esta medida empezará a contarse formalmente a partir de la notificación de la resolución correspondiente.

Periodo en el cual Concepción Carhuancho quedará totalmente impedido de ejercer las atribuciones de su cargo en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada . Asimismo, se dispuso poner la medida en conocimiento de la presidencia del Poder Judicial para las acciones pertinentes.

Cabe precisar que el juez Concepción Carhuancho enfrenta un segundo proceso disciplinario por inaplicar la ley que prescribe delitos de lesa humanidad y la ley que debilita la lucha contra el crimen organizado.