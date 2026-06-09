Caso Víctor Febre: Ordenan captura de regidora Patricia Niño por presunto sicariato

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial emitió una orden de detención preliminar contra la regidora Patricia Aurelia Niño Febres, señalada como presunta coautora del sicariato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, quien fue asesinado el pasado 21 de mayo en Piura.

La resolución judicial N° 2, emitida el 29 de mayo, fundamenta esta medida restrictiva por el plazo de siete días. Esta acción legal busca asegurar la presencia de los investigados mientras las autoridades realizan las diligencias necesarias para esclarecer los hechos ocurridos en mayo.

Antecedentes y vínculo con el caso

Según la resolución judicial del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia, la medida de siete días alcanza a cuatro personas, incluyendo al presunto autor material del crimen, Fabricio Sebastián Fiestas Susanival, y a otros cómplices como César Sánchez y William Tezén.

La regidora, quien fue su abogada, le solicitó que le hiciera el trabajo de seguir a una persona, mostrándole una foto y le dijo que trabajaba en la municipalidad, siendo que lo reconoció como el alcalde Víctor Febre de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre.

El testimonio crucial proviene de un interno de nacionalidad venezolana del penal de Piura, quien cumple condena desde enero por extorsión. El sujeto relató que la regidora lo contactó meses antes para vigilar a la autoridad municipal, entregándole dinero, aunque decidió no ejecutar dicho plan delictivo.

Este testigo señaló que utilizó el dinero entregado por la abogada para comprar una motocicleta con fines laborales, evitando así cumplir con el encargo de seguimiento al alcalde. Tras ignorar las insistencias de la regidora, cambió su número telefónico para no ser ubicado por ella.

Investigaciones policiales y garantías

La justicia peruana continúa procesando los elementos de convicción contra los involucrados en este suceso. El sicariato contra el alcalde Víctor Febre y las lesiones graves contra otro ciudadano forman parte de la carpeta fiscal que el Ministerio Público lidera actualmente en la región.

La policía ha intensificado las labores de inteligencia para localizar a los cuatro investigados con orden de captura. Estas diligencias son fundamentales para determinar el grado de participación de cada implicado en el asesinato del alcalde Víctor Febre en Veintiséis de Octubre.

Las autoridades competentes han enfatizado que la colaboración con la justicia es vital en este proceso penal. Mientras tanto, el interno que brindó el testimonio se mantiene bajo custodia en el penal de Piura, resguardado por las medidas de protección solicitadas tras su declaración.