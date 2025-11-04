Elizabeth Peralta: PJ ordena búsqueda y captura nacional e internacional contra fiscal suspendida

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, dispuso una orden de ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la fiscal suspendida Luz Elizabeth Peralta Santur, tras la orden de su liberación el pasado 29 de octubre.

Ordenan ubicación y captura de Peralta

Una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República deja sin efecto la orden de excarcelación de la investigada Elizabeth Peralta por el 'caso Oro'. La decisión fue tomada por el propio juez Checkley quien ordenó su liberación y dispuso que la imputada continuara el proceso por el delito de tráfico de influencias en libertad.

La reciente disposición del Poder Judicial (PJ) también ordena que se inicio de oficio la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la exfiscal brindando como información el domicilio referido por Peralta.

"Cursese los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la imputada Luz Elizabeth Peralta Santur, a la Policía Nacional del Perú, Registro de Requisitorias del Poder Judicial e INTERPOL; así como, a la Superintendencia Nacional de Migraciones para su conocimiento, conforme a las siguientes datos de identificación", indica la resolución.

Resolución del PJ que ordena ubicación y captura de Elizabeth Peralta

Peralta no ha sido ubicada

Recientemente, el Ministerio Público resolvió apartar por tres meses a Elizabeth Peralta como fiscal superior de Lavado de Activos. La medida fue comunicada por la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC - MP).

En ella se dispone como medida cautelar el apartamiento preventivo de Luz Elizabeth Peralta Santur como Fiscal Superior de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos por un plazo de tres meses.

"La Dirección de Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC - MP) ha resuelto imponer la medida cautelar de apartamiento preventivo del cargo, por el plazo de tres meses, contra la abogada Luz Elizabeth Peralta Santur, por su actuación como Fiscal Superior de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos en el marco de la investigación seguida en el Expediente de Control N.° 202000500-2024-417-0", indica el comunicado.

Comunicado del ANC

Sin embargo, un hecho agravante para el control de la justicia se presenta. Según informó en el comunicado, "la medida de apartamiento se encuentra pendiente de ejecución, toda vez que la referida magistrada no ha podido ser ubicada en sus domicilios para efectos de su notificación personal", informa.

Con ello, el Ministerio Público comunica que la medida cautelar impuesta contra Peralta se encuentra pendiente. Por lo pronto, el Poder Judicial ha dispuesto la orden de ubicación y captura en contra de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta.