Betssy Chávez: Poder Judicial resuelve no declararla reo contumaz tras recibir asilo del gobierno de México

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolvió no declarar reo contumaz a la expremier Betssy Chávez y, en consecuencia, no ordenar su ubicación ni captura inmediata tras haber recibido asilo político en México.

Chávez tuvo presencia activa

El tribunal consideró que Chávez ha participado activamente en la mayoría de sesiones del juicio oral, ejerció su derecho a la defensa y ha estado representada legalmente en las últimas audiencias. Por ello, su ausencia no constituye causal suficiente para suspender el proceso ni para considerarla contumaz.

Asimismo, se resaltó que la propia investigada manifestó su decisión de guardar silencio durante el proceso, facultado por su derecho conforme al Código Procesal Penal. Por lo mismo, se concluyó que no existe afectación al derecho de defensa ni al debido proceso. Además, se precisó que no hay ningún requerimiento que obligue su presencialidad en dicha etapa.

Rechazaron renuncia de abogado

Como se recuerda, tras conocerse que Betssy Chávez estaba asilada en la embajada de México, su abogado, Luis Barranzuela presentó su renuncia, pues anteriormente él negaba que esto pasaría.

La renuncia de la defensa fue evaluada en la sala, pero fue considerada improcedente debido a que no cumplió con el requisito formal de notificación previa de 24 horas, tal como se establece en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Además, la sala sostuvo que por tratarse de una etapa crítica no corresponde abandonar la defensa técnica en este momento.

El tribunal advirtió que de no asistir o incumplir, se aplicarán medidas disciplinarias contra el letrado y se nombrará a un defensor público. En ese sentido, se recordó que Barranzuela participó de 76 sesiones previas al juicio, por lo que conoce el caso en demasía.

Por lo tanto, el juicio oral por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, continuará su curso con la presencia de los abogados defensores, independientemente de la ubicación física de Betssy Chávez.

Betssy Chávez

Cabe señala que, la sala también declaró improcedente el pedido para excluir a la tercera legitimada y a su defensa del proceso, pues se trata de un sujeto procesal distinto que actúa en representación de otro.

Por ello, finalmente se ordenó remitir copias al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para que, si corresponde, se evalúe el pedido de asilo político realizado por Chávez ante la embajada de México.

Es en ese contexto que el Poder Judicial decidió rechazar declarar reo contumaz, luego de que esta fue asilada por la embajada de México. Por lo que el proceso continuará con presencia de su abogado.