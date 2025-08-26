Fernando Rospigliosi pide a la JNJ la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El primer vicepresidente del Congreso de la República y exministro del Interior, Fernando Rospigliosi Capurro, solicitó a la Junta Nacional de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la destitución del juez Richard Carhuancho, por desacatar la Ley 32107, al cometer prevaricato.

Solicitud a la JNJ

El legislador precisó que que la denuncia contra el juez Richard Augusto Concepción Carhuancho es por no haber acatado el artículo 4 de la Ley 32107, norma que precisa la aplicación y alcances de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.

"Dispongo lo necesario para declarar la sustitución en el cargo de Richard Augusto Concepción Carhuancho, Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada", señala la denuncia del congresista.

Fernando Rospigliosi pide a la JNJ que destituya al juez Carhuancho.

El Artículo 4 de la ley en cuestión precisa que los delitos de guerra y de lesa humanidad cometidas en Perú antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma y la Convención sobre Imprescriptibilidad prescriben según la ley nacional. En ese sentido, cualquier sanción, tanto judicial como administrativa, que se intente imponer a pesar de la aplicación de esta norma será invalidada.

No es el único antecedente

El congresistas Rospigliosi afirmó que no se trataría de un caso excepcional. El legislador indicó que en el documento también se señala antecedentes de casos distintos con otras leyes, que el magistrado no acató "sistemáticamente".

"Pero no se trata de únicamente, este caso descrito, de inaplicación de ley vigente en que incurre el juez Richard Augusto Concepción Carhuancho, también está la Resolución Judicial Número 3", detalló el documento.

En ese sentido, el congresista fujimorista indicó que Carhuancho es un juez prevaricador, al burlarse del sistema republicano de la división de Poderes, por no aplicar las leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo.

Advertencia del parlamentario

El parlamentario de la bancada de Fuerza Popular, advirtió que las faltas por parte de Carhuancho son "muy graves". Según Rospigliosi, se debe a que está afectando la seguridad jurídica del Estado democrático de derecho.

"Esta situación de actos reiterados de faltas graves y muy graves, por parte del juez Richard Augusto Concepción Carhuancho, está afectando la seguridad jurídica que debe existir en un Estado democrático de derecho y a ellos no puedo estar ajeno, en mi calidad de Congresista de la República", señaló

Antecedentes de la denuncia.

La JNJ procederá a evaluar el pedido del primer vicepresidente del Congreso de la República. Además de cuestionar su desempeño en diversos procesos judiciales plantea la destitución del juez Carhuancho.

El legislador afirmó que espera una rápida respuesta por parte de la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, advirtió que mantendrá su posición crítica frente a lo que considera una práctica sistemática de incumplimiento de la ley, nombrándolo como una especie de persecución política por parte del magistrado.