Donald Trump asegura que el círculo íntimo de Nicolás Maduro no participó en su captura

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En una entrevista concedida a NBC News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que el círculo íntimo de Nicolás Maduro haya colaborado en la operación militar que culminó con la captura del líder chavista.

"No, eso no es el caso", respondió tajante al ser consultado sobre una eventual coordinación con figuras como Delcy Rodríguez, quien fue juramentada como presidenta interina tras la detención de Maduro. Con esta afirmación, Trump buscó despejar rumores sobre posibles negociaciones internas que habrían facilitado la caída del mandatario venezolano.

Supervisión directa

Trump subrayó que la operación se ejecutó bajo su supervisión directa, con un equipo de altos funcionarios designados para coordinar la intervención, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Según el mandatario, la decisión de actuar se tomó con base en su propio criterio, sin necesidad de acuerdos con el chavismo. "Fue una operación limpia, rápida y bajo nuestro control", enfatizó, reforzando la idea de que la captura fue resultado exclusivo de la estrategia estadounidense.

Trump atribuye el éxito de la operación a la estrategia estadounidense.

Posición sobre Delcy Rodríguez

Aunque negó cualquier colaboración previa, Trump reconoció que Delcy Rodríguez "ha estado cooperando" con funcionarios de su gobierno y adelantó que en los próximos días se evaluará si las sanciones contra ella se mantienen o se levantan.

También advirtió que Estados Unidos está preparado para intervenir nuevamente si Rodríguez dejara de cooperar, aunque consideró poco probable ese escenario. La mención a Rodríguez abre un espacio de pragmatismo: pese a su rol en el chavismo, Washington podría flexibilizar medidas si se mantiene la colaboración.

El futuro y el petróleo

El presidente aprovechó la entrevista para proyectar el futuro económico de Venezuela. Aseguró que empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera en menos de 18 meses, con inversiones privadas que serían reembolsadas a través de ingresos del propio sector energético.

"Tener una Venezuela que produzca petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del crudo".

Así lo afirmó, a su vez de destacar que los valores de la gasolina se encuentran en mínimos desde marzo de 2021. Además, subrayó que la recuperación del sector energético venezolano tendría un impacto positivo en el mercado global, al diversificar la oferta y reducir la dependencia de otros productores.

Las declaraciones abren la puerta a una relación pragmática condicionada a la cooperación de Rodríguez, mientras se proyecta un futuro económico en el que Venezuela podría convertirse en un aliado energético clave para Washington. Esto deja claro que, para Trump, la transición venezolana será definida por su capacidad de moldear el escenario político y económico del país caribeño.