'Caso Cócteles': Poder Judicial deja al voto la apelación de Fiscalía contra Keiko Fujimori

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En octubre de 2025 el Tribunal Constitucional (TC) desestimó el caso Cócteles, tras determinar que los aportes de la campaña de 2016 no podían ser considerados como lavado de activos. Ante ello, el Ministerio Público presentó una apelación que busca revertir el archivamiento de dicho caso.

Argumentos del Ministerio Público

Mediante la audiencia virtual, que se desarrolló por varias horas, el fiscal a cargo Germán Juárez Atoche afirmó que el recurso presentado por la Fiscalía no busca cuestionar el fallo emitido por el TC, sino la forma en que esta fue ejecutada por el juzgado que ordenó el archivo del caso.

"El tema es netamente procesal, vinculado a la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional", indicó.

Ante ello, la defensa de Keiko Fujimori, Giulliana Loza sostuvo que por su parte el TC ya había determinado la inviabilidad jurídica del caso, por lo que no existiría sustento para seguir con la investigación por presunto lavado de activos y organización criminal.

"Este caso lleva muchísimos años. Ya el TC ordenó resolver dentro del más breve término. La sentencia dice que el caso es inviable jurídicamente; aquí no hay caso de lavado ni de organización criminal" sentenció.

El caso de Mark Vito también será definido

La situación de Keiko Fujimori no es el único en debate, pues los magistrados también evaluaran el recurso presentado por el exesposo de la lideresa de Fuerza Popular, Mark Vito Villanella. El tiktoker continúa siendo investigado pues el caso de lavado de activos no se archivó a su favor.

En enero, el magistrado Wilson Verástegui consideró que los hechos que se le atribuyeron al influencer eran totalmente distintos de los que se le imputaban a su exesposa. Al caso de Fujimori se le relaciona con presuntos aportes de campaña, mientras que a Vito Villanella se centra en la supuesta adquisición de bienes inmobiliarios con dinero de origen ilícito.

Como se recuerda, días atrás el exparticipante de "La Granja VIP" utilizó sus redes sociales para defender la legalidad de su empresa inmobiliaria MVV Bienes Raíces y denunciar que existe una persecución en su contra. Aseguró que durante once años fue convocado en diversas ocasiones por el Ministerio Público, donde entregó suficiente documentación para acreditar sus actividades logísticas.

"¿Qué hago para que no me investiguen? Primero me investigaron porque supuestamente no tenía ingresos. Luego, cuando demostré que sí tenía ingresos, me investigaron por tener ganancias", indicó.

La decisión del tribunal será fundamental para determinar si el caso Cócteles será definitivamente archivado o si el proceso judicial continuará con la investigación a Keiko Fujimori y los dirigentes de Fuerza Popular.