Martín Vizcarra: TC rechaza recurso que buscaba la anulación de la condena de 14 años impuesta al expresidente

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el habeas corpus formulado por la defensa técnica del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, la cual buscaba anular la condena de más de 14 años impuesta en su contra en noviembre del 2025.

Como se recuerda, en abril último, el máximo intérprete de la Constitución declaró fundada -en parte- la demanda que pretendía devolver la libertad del exmandatario, sentenciado por el delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, por los casos 'Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua'.

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La defensa legal de Martín Vizcarra solicitó que se declare nulo el auto de enjuiciamiento, la resolución de citación a juicio oral y "todo lo seguidamente actuado" por parte del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, al acusar una presunta vulneración a los derechos del debido proceso, a la libertad personal, de los principios non bis in idem y de seguridad jurídica.

En ese sentido, alegaron que, si por el mismo hecho fue elevado en consulta el requerimiento fiscal de sobreseimiento (archivamiento) por el delito de colusión, entonces no debió emitirse el auto de enjuiciamiento por el delito de cohecho pasivo propio.

Bajo esta consideración, señalaron que la emisión del auto de enjuiciamiento y la posterior citación a juicio oral para la celebración del juicio vulneraron el principio de legalidad procesal, por presuntamente infringir los artículos 349 y 356 del nuevo Código Procesal Penal, debido a que, al encontrarse pendiente el acto de control de la acusación por el delito de colusión relacionado con el mismo hecho, no puede llevarse a cabo el juicio oral en esas condiciones.

Tras el análisis del caso, el TC sostuvo que las resoluciones cuestionadas, las mismas que, respectivamente, dictan el auto de enjuiciamiento y cita a la audiencia de instalación de juicio oral, constituyen pronunciamientos judiciales que, en sí mismos, "no imponen ni determinan medida de restricción alguna del derecho a la libertad personal, materia de tutela del proceso constitucional de habeas corpus".

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por el expresidente Martín Vizcarra para anular la condena de 14 años de prisión que pesa en su contra por el caso Lomas de Ilo.



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Condenado en su condición de exgobernador regional de Moquegua

Tal como es de conocimiento, el expresidente Martín Vizcarra fue sentenciado el 26 de noviembre del 2025, en su condición de exgobernador regional de Moquegua, a 14 años de cárcel efectiva por el delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor, por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

De acuerdo con el fallo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el exmandatario recibió 2,3 millones de soles en coimas por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de los proyectos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Cabe señalar que, ambas constructoras admitieron haber sobornado al exjefe de Estado a cambio a adjudicarse las licitaciones de los mencionados proyectos, a través de un acuerdo de colaboración eficaz firmado con el Ministerio Público.

Del mismo modo, la Sala dispuso el pago de una reparación civil en favor del Estado, suma que asciende a los S/2.336.000 , la cual deberá cubrir Vizcarra Cornejo, junto con los terceros civilmente responsables: Contratistas Generales S. A. y Obrainsa. Además, deberá cumplir 730 días-multa, equivalente a de S/ 94 900.

Su condena, en medio de la campaña electoral, no le impidió que se pronuncie sobre los principales acontecimientos de los personajes políticos más relevantes del país, como, por ejemplo, el respaldo a su hermano Mario en su intención de llegar a Palacio de Gobierno.